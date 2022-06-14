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辦雙城論壇怕不怕被貼紅標籤？ 蔣萬安：當然不會

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安接受廣播節目專訪。圖／摘自中廣新聞網YT
國民黨台北市長參選人蔣萬安接受廣播節目專訪。圖／摘自中廣新聞網YT

國民黨台北市長參選人蔣萬安今參與廣播節目《千秋萬事》，接受主持人王淺秋專訪，再談到雙城論壇問題，他說，中央級的對立既然已成事實，更要把握城市層級的交流，至於怕不怕被貼紅標籤？他回答，「當然不會」。

王淺秋提及，雙城論壇到底要怎麼樣擴大舉辦，要不要辦會不會被貼紅標籤，以首都的這個角度來看的話，雙城論壇、城市交流這件事情以後不會做，兩岸交流的樣貌又應該是什麼樣子。

蔣萬安表示，中央級的對立既然已成事實，更要把握城市層級的交流，為民眾爭取最大的福祉，讓論壇在符合市民的期待下繼續辦下去。至於怕不怕被貼紅標籤？蔣說，「當然不會」，大環境持續的惡化阻礙的交流的善意，甚至不利於兩岸城市之間的互動，都不是他所樂見，也不是市民所樂見。

王淺秋表示，不過石斑魚被說斷就斷的時候，那兩岸的溝通基礎又是什麼，蔣萬安表示，兩岸之間一定要對話，如同雙城論壇一樣，不要產生相關誤解、誤判，農產品、石斑魚都是ECFA早收清單，對岸單方面開放台灣輸入，但並沒有同意對岸進來台灣，兩岸之間要務實交流、充溝通，維持溝通管道，才能透過我們既有的包括檢疫合作協議平台解決爭議，確保農漁民權益。

對於國民黨親美、和中、友日的態度，蔣萬安表示，黨中央過去一向有這樣的基調，大部分民眾也希望能夠和美國維持一個這樣的緊密的關係，以及和日本也一樣維持非常務實的互動關係，他認為這都是民眾所期待。

至於維持兩岸和平的解方，蔣萬安說，能夠有溝通、交流，現在兩岸之間面對的困境，更凸顯城市間的交流非常重要，因為是兩岸溝通的橋梁，盼論壇在符合大家期待下繼續辦下去，維持溝通、交流，特別是民生議題。

蔣萬安 雙城論壇 王淺秋

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