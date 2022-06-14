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柯文哲稱蔣帥帥的而已？ 蔣萬安喊話：不應只看表象

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲。記者胡經周／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安今參與廣播節目《千秋萬事》，接受主持人王淺秋專訪，談到台北市長柯文哲昨天稱可和蔣一起困荒島、蔣帥帥的等看法，蔣萬安說，柯文哲不應該只看表象，他是很有實力的；蔣也說，若和柯困在荒島，同樣可以一起喝酒吃飯、創業、談時事。

柯文哲昨在台北市議會答詢提到願意和蔣萬安一起困在荒島，至於優點，柯說，「坦白講，我不知道，不熟，就長得帥帥這樣而已」。

蔣萬安以電影《浩劫重生》作為比喻，他說，他不是柯文哲的威爾森，柯也不是他在荒島上的湯姆漢克斯(Tom Hanks)，最重要柯文哲不應該只看表象，他是很有實力的，面臨民眾的需求和問題，他都能即刻提出解決方案。

至於北市府刪除28億防疫相關預算，蔣說，如果我身為市長一定會保留，這是市民救命錢，一定要有遠見以備不時之需，要強調的是北市府在這次防疫過程很可惜，北市擁有防疫經費、醫療資源，但部署不到位，只把防疫當作跟中央吵架的話題。

王淺秋問，想跟陳時中、柯文哲想一起做什麼事？蔣萬安表示，他跟柯文哲若是在荒島上面，同樣可以一起喝酒吃飯、創業、談時事，但無論如何在民眾關心的議題上面，還是要有同理心。

台北市長 柯文哲 蔣萬安

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