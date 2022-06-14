鄧振中會立陶宛代表 譴責陸違反WTO規範

世界貿易組織（WTO）部長會議期間，我行政院政務委員鄧振中會晤立陶宛代表，鄧振中譴責中國大陸違反WTO規範阻擋立陶宛貨物通關，基於政治考量阻擋台灣農漁產品進口。

據我駐WTO代表團14日發布的新聞稿，鄧振中與立陶宛外交部政務次長卡羅布利斯（Raimundas Karoblis）所率代表團13日舉行雙邊會談，雙方廣泛就如何強化雙邊關係、共同對抗經濟脅迫、WTO改革等議題交換意見。

鄧振中肯定立陶宛產品優質，譴責中國違反WTO規範阻擋立陶宛貨物通關，中國也基於政治考量阻擋我國部分水果及石斑魚進口，有必要聯合理念相近民主國家，共同要求中國落實遵守WTO自由貿易規範。

我駐WTO代表羅昌發則表示，現行WTO體制較難規範這種檯面下貿易障礙，應列入未來WTO改革議程。

新聞稿指出，卡羅布利斯認同建立「反經濟脅迫」規範，對抗極權國家採行單邊作法之重要性，否則多邊經貿體系將逐漸被破壞；這也是立陶宛選擇與包含台灣在內民主國家擴大交往的原因。

談及與立陶宛關係，鄧振中表示，台灣民眾踴躍認購巧克力等立陶宛商品，在各大平台上均迅速銷售一空，我政府也數度率團赴立國參展及投資考察。卡羅布利斯感謝台灣民眾與政府的大力支持，對於兩國經貿關係持續升溫深具信心。

卡羅布利斯表示，兩國產業深具合作潛力，例如台灣半導體產業有許多值得借鏡之處，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）正率團訪台考察；雷射及能源產業則為立國強項，值得台灣加強投資及運用其管理經驗，也盼台灣多支持其農產品。

新聞稿寫道，與會雙方允諾持續全面深化兩國關係，不論在雙邊或是多邊場域都將加強合作，盼能抵制來自極權國家的經濟脅迫，共同建立具韌性的民主供應鏈。

另據行政院經貿辦昨發布的新聞稿，鄧振中在會議期間表達反對經濟脅迫手段，呼籲各國遵守WTO規範，繼續為台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚等產品爭取應有權益。