【專家之眼】拜登一定很羨慕蔡英文可凍漲能源價格

美國5月通膨再創40年來新高，主要是受能源價格居高不下拖累，美國消費者購買力下滑，引發美國民眾高度不滿，拜登總統承受極大的壓力。蔡英文總統看到拜登的困境，一定會說這些問題根本不會在台灣發生。

美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲8.6%，創1981年12月以來最高紀錄，粉碎外界通膨觸頂的預期，其中又以能源價格讓民眾最有感，能源價格在過去一年來大漲34.6%，是2005年9月以來最大漲幅。

即使美國是全球最大的產油國，且拜登政府還釋出戰備儲油，並對石油輸出國施壓，仍無法抑制油價上漲。根據美國汽車協會的統計，6月12日汽油價格創下歷史新高，全美汽油平均價攀升至每加侖5.01美元的高峰。全美油價最高的加州，一加侖汽油的平均價格更攀升至6.43美元。

反觀，我國能源高度仰賴進口，比例高達98%，進口原油占我國GDP比重達2.6%，理論上油價應遠高於美國，結果竟完全相反。以周一（13日）起算的油價為例，引用中油新聞稿資料，上週因受沙烏地阿拉伯調高7月銷往歐亞地區原油官價及北半球正值夏季駕車出遊旺季等因素影響，導致國際油價上漲。

依照油價公式應調漲3.72%，即汽、柴油每公升應各調漲7.6元及9.3元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收7.3元及9.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收7.6元及9.3元，油價不予調整。我國彷彿與他國處於平行時空，幾乎感受不到油價漲價壓力。

不僅是油價凍漲或緩漲，同樣的天然氣與電費價格也都受到政府高度的控制。縱然這些能源費用，在CPI結構的權數並不高(油料費為24.03‰、電46.75‰與燃氣12.58‰)，惟能源價格波動民眾感受相當敏感，且極易影響其他商品價格，蔡政府見到馬英九執政時期油電雙漲的殺傷力，遂全力控制能源價格。縱然我CPI已罕見的連續三個月超過3%，相對於他國仍屬極低的水準，控制能源價格確有相當的效果。

拜登政府遲遲無法澆熄美國通膨氣焰，已重創其聲望，民意支持度屢創新低，上月底支持率僅有36%，創上任總統以來的最低水準。不但可能拖垮年底的期中選舉，民主黨內反對其連任的聲音更居高不下。此時拜登一定很羨慕台灣政府能操控能源價格。

然而，凍漲卻造成國營事業嚴重的虧損，台電今年1-4月稅前就虧損469億元；中油截至4月底為止，累計虧損更高達751億元、已逾資本額1301億元的一半，最終仍要全民埋單。

此舉連受益的民營企業能源消耗大戶都看不下去了，台化董事長洪福源日前表示，能源政策不宜長時間凍漲，還是要回歸自由經濟市場，若長期壓抑、扭曲市場正常機制，長期不當虧損，打擊企業正常發展，最終還是會反應到大環境，對產業、經濟產生負面影響。

俄烏戰爭短期內難以終結下，許多分析師已預估原油將超越歷史高點每桶147美元，屆時政府還可以這樣玩?