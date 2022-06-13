看「台灣男子葉石濤」 蔡英文：延續葉老精神滋養創作

交通部前部長林佳龍創辦的光和基金會今天包場紀錄片「台灣男子葉石濤」台北首映會，邀請蔡英文總統出席。蔡總統致詞時向葉石濤致敬，她說，盼延續「葉老精神」讓更多台灣人能夠帶著台灣主體意識的視角，孕育出更豐富的多元文化，也滋養出更多精采的創作。蔡總統並強調，政府將持續完善政策，厚植台灣的文化力，讓台灣走向國際。

蔡總統說，感謝導演許卉林和監製林靖傑，邀集新生代的藝術家共同重新詮釋葉老的作品。透過這部紀錄片的問世，能夠回顧葉老的一生，見證葉對台灣文學發展的重要貢獻，也向所有為台灣文學努力的前輩致敬。

蔡總統提到，在影片中，許多跨世代的藝術交流和創作對話，也讓大家用更宏觀的視角，重新理解葉老的文學作品對當代的意義。葉老的一生，跟台灣現代史的歷程緊密相連，「他從很年輕的時候，就開始寫作，即使歷經不同的政權交替，他也用不同的語言堅持創作，不僅為臺灣作傳，也為土地和人民的集體情感發聲。」

蔡總統指出，雖然在白色恐怖期間，葉老因為牢獄之災，文學生涯一度中斷，「但他在生活的磨難中，依然持續用書寫，重新定義了台灣文學在歷史及世界當中的位置。」

蔡總統說，葉老所論著的「台灣文學史綱」，是第一部由台灣作家撰寫的台灣文學史，為台灣文學做出溯源和爬梳。特別是在戒嚴時期，沒有人敢碰觸這個題目，葉老精確地在歷史洪流和政權更迭之間，為台灣文學的源流發展，畫出了經緯及座標。

蔡總統指出，葉老是提倡關注台灣主體意識的先驅，也是台灣文學研究的重要典範。經過葉老以及數代人的呼籲和提倡，台灣文學不再邊緣化，相關系所陸續成立，各種教學、研究、以及討論，也在各地蓬勃展開。

蔡總統提到，在去年，國立台灣文學館已經升格為三級機構，有更豐沛的能量來呈現台灣的文學。厚植台灣的文化力，讓台灣走向國際，一直是政府的重要目標。這幾年來，政府完成了「文化基本法」、「國家語言發展法」的立法工作，也成立了文化內容策進院，支持文化產業的發展。就在上個月底，全國文化會議剛落幕，政府收到了許多文化先進的建議，後續也會努力讓政策更完善，讓文化工作更順利。

蔡總統說，今天大家共同感謝和紀念葉老的貢獻，也要延續葉老的精神。相信葉老會樂意看到，更多的台灣人，更多的後生晚輩，都能夠帶著台灣主體意識的視角，繼續思索台灣的過去及未來。「葉老說過，『沒有土地，哪有文學？』讓我們繼續耕耘，讓台灣這塊土地，孕育出更豐富的多元文化，也滋養出更多精采的創作。」