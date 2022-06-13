WTO部長會議 鄧振中籲各國正視不公平不透明作為

WTO部長級會議於12日至15日在WTO總部日內瓦實體召開，由哈薩克共同主辦。行政院經貿辦公室今天表示，代表我國參加的政務委員鄧振中在會中表示，反對經濟脅迫手段，呼籲各國遵守WTO規範，繼續為台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚等產品爭取應有權益。

經貿辦指出，WTO在2017年底召開第11屆會議後，原定2年1次的部長級會議，因為各國討論動能不足、美中貿易戰、新冠肺炎疫情影響，一延再延。儘管如此，全球面臨疫情帶來的影響與衝擊，各界對於WTO身為全球貿易秩序維持者與建構者，仍有所期盼。

超過50個國家的200多個非營利組織/NGO，例如美國的勞協AFL-CIO、印度工總、國際醫療人道組織「無國界醫生」等也派員關注會議進程。

經貿辦表示，新冠肺炎疫情影響層面既深且廣，如何能在防止緊急公共衛生危機擴大所實施對人與貨品的管制的同時，仍然能讓疫苗、個人防護裝備、藥品、糧食等重要物資的供應不中斷是大家關注的議題。而開發中國家可否及時獲得生產疫苗的智慧財產權授權，也攸關廣大地球村各國人民的生命安全。

還有如何讓漁業能夠永續發展不造成過渡漁撈使漁資源耗竭，和WTO機制怎麼進行檢討改善，使之更能面對下世代的挑戰，都是本屆部長會議要處理的問題。

經貿辦指出，鄧振中除了在會議期間，就上述問題廣泛與超過160個國家的部長共同商議外，會中特別就部分國家對WTO會員的經濟脅迫，與台灣遵守國際規範及重視市場經濟精神的WTO會員相互呼應。

包括反對經濟脅迫手段，呼籲各國遵守WTO規範，繼續為台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚等產品爭取應有權益。台灣與許多會員發表聯合聲明，聲援遭到俄羅斯軍事入侵的烏克蘭，並指出WTO需在疫情及俄烏等區域緊張情勢中，發揮維護生命與生計的功能。

鄧振中也提及，從新冠肺炎疫情中找出未來因應類似危機的方式。WTO需要透過複邊協定等方式，來更有效地處理問題，以及大型FTA及經濟整合正在快速發展中，為此我國已申請加入CPTPP。鄧振中也特別向各國說明，台灣願意在疫情中仍排除萬難，盼國際社會能以公允方式正視我國應有的參與空間。