藍遭中共官媒批是小綠 楊鎮浯：外界抓自己要的去解讀

烏俄戰爭引發各界關注兩岸局勢，尤其前線金門更是首當其衝，金門縣長楊鎮浯今受網路節目專訪表示，小三通停止對金門衝擊很大，現在疫情期間縣府也為此協助民眾處理大陸事務。另外，有關國民黨被批是小綠，他也說去美國作客總不能一直說跟大陸多好，外界都是抓自己要的去解讀。

楊鎮浯表示，金廈小三通現在停擺，對金門的影響無法想像，像金門人在廈門有2萬多套房產，現在疫情過不去導致銀行帳戶凍結，縣府之前還為此協助民眾解除凍結，另外像過去一天有44船班，單趟25分鐘就可以到達，每年有100萬陸客到金門，其中更有七成自由行，就知道兩地生活圈多緊密。

其中大陸客與台灣客消費行為也有差異，大陸遊客到金門，只要大陸沒有的東西都願意消費，台灣客到金門卻只有採買金門獨特產品，所以百工百業感受很深，現在更大的問題是金門民眾對於將來的不確定感。

楊鎮浯提到，金門高粱酒是金門的經濟命脈，現在在台灣市占率已達七成，將來更大的空間一定是在對岸，作為一個小島來說，自身條件有限，他也一直希望有支柱性產業，讓金門產業結構更健全一點。

其實金門很多特色，無論跟台灣或大陸比，都是獨一無二的，從橫軸來看包含生態、閩南、洋樓、僑鄉等元素；縱軸來看則是兩岸歷史縮影，像是過去從戰爭，到兩岸交流縣市中先突破與交流，為金門帶來發展，這些都是特殊點。

另外，兩岸局勢發展變化，有大陸官媒說國民黨淪為小民進黨，楊鎮浯認為，朱立倫在兩岸立場上很清楚，國民黨在兩岸的話語權及代表性上不可能變民進黨，也不可能因迎合導致立場抹滅，他不是要替誰說話，而是真實感受。

楊鎮浯還說，像朱立倫在美國的講話，有些也是對的，包含大陸應該更多善意、不要用強硬的作法，這只會離台灣民心越來越遠，當然「去人家家裡作客」，不可能一直跟美國說自己跟大陸多好，外界都是抓自己要的去解讀，逼很多人來解釋，他不覺得黨中央對大陸有不友善的想法。