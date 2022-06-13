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游錫堃稱雲峰飛彈可打到北京 江啟臣：不應拿來說嘴

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣。本報資料照
國民黨立委江啟臣。本報資料照

台海局勢引發國際關注，國民黨立委江啟臣今天透過臉書重申，維持台海和平，兩岸應建立對話溝通及互信機制。對於立法院長游錫堃昨天在視訊演講中提及「雲峰飛彈」已經可以打到北京，江啟臣也質疑「雲峰飛彈不應拿來說嘴」。

江啟臣指出，近期許多人對台海和平穩定都發表看法，在新加坡舉行的香格里拉會談中，日本防衛大臣岸信夫就提出，「台灣海峽的和平與穩定，不只對日本，對整個國際社會來說也極為重要。」正在戰事當中的烏克蘭總統澤倫斯基也建議，台灣政府使用外交途徑事前化解衝突。

江啟臣說，他常提出的「七分政治三分軍事」，就是希望避免兩岸有意外、擦槍走火，在區域環境緊張的狀況底下，各方都是鼓勵對話取代對抗，千萬別等到衝突升高、戰爭爆發，再來尋求溝通、外交預防都後悔莫及。

江啟臣也呼籲，蔡政府不要為了政治利益而忽視在野的苦口婆心，即便如此，國際上的忠告也請務必採納並深思。

江啟臣 台海 飛彈

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