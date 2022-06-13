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九二共識沒共識？江啟臣：擱置爭議、求同存異

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣今接受「新聞不芹菜」節目專訪。圖／新聞不芹菜提供
國民黨立委江啟臣今接受「新聞不芹菜」節目專訪。圖／新聞不芹菜提供

國民黨主席朱立倫訪美，提出「九二共識是沒有共識的共識」，引發熱議。國民黨立委江啟臣今說，擱置爭議、求同存異，是最根本的意義；兩岸在主權上各有自己的想法，彼此沒有共識，為了不要衝突，總是希望擱置，先談其他的議題。

針對朱立倫赴美國為國民黨駐華府代表處揭牌，江啟臣今接受「新聞不芹菜」專訪時指出，他不去評論現任主席，但國民黨對美這塊，他在擔任主席時也主張應該加強，尤其是在華府聲音，應該成立駐華府代表處，朱立倫也讓他實現了，應該肯定並正面看待。

江啟臣說，後續要更完整在華府決策圈表達國民黨的聲音，而非只有民進黨來掌握話語權，以及遇到重大議題，美方想知道國民黨立場時，要有國民黨的看法。

江啟臣說，民進黨喜歡用冷戰思維邏輯，二分法扣帽子，不是親美就是反美，不是親中就是反中，不是保台就是賣台，朱立倫這次訪美，就是要撕掉被抹紅的標籤。

他也表示，國民黨是選價值大於選邊，過去從兩蔣、李登輝到馬英九時代，都是與美方親近的，但不代表要照單全收。即使到李登輝時代，也不是很多事都失掉自主性，「陳水扁把小布希惹毛了，你說他不親美嗎？」

江啟臣表示，國民黨作為中華民國開國政黨，有其自主性和主權要捍衛，在美中對抗下，對陸對美，都要守住中華民國主體性，回到憲法處理兩岸和對美關係。

中華民國作為全民最大公約數，在國內也有共識，應該以此為基準點，以「對等、尊嚴、和平」原則去和世界各國交往，他認為國民黨要更進一步講清楚，九二共識也是因爲沒講清楚、比較模糊，容易一直被人抹東抹西。要講得清楚就是擱置爭議、求同存異，如果無法擱置爭議，兩岸怎麼坐下來談？

國民黨 江啟臣 朱立倫

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