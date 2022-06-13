美智庫傳統基金會：台灣討論核能不應再侷限過去框架

國民黨主席朱立倫結束訪美行程返台後，在美國華府期間的拜會內容也陸續解密曝光。知情人士表示，朱立倫一行美東時間七日拜訪美國保守派智庫傳統基金會，高度關切能源議題的基金會專家表示，台灣執政黨並未如其他國家將核能視為綠能，這會是個問題，包括新當選的南韓總統都已經提出新一代小型核電廠的建設，討論核能不應該再侷限於過去的框架。

朱立倫與傳統基金會（Heritage Foundation）創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）、亞洲中心主任羅門（Walter Lohman）、軍事專家成斌（Dean Cheng）及「經濟自由指標」研究經理金凡中（Anthony Kim）等人會面。，傳統基金會重要成員、前美國聯邦勞工部及運輸部長趙小蘭，以及白宮亞太裔顧問委員、全美亞裔總商會會長董繼玲之夫婿，前運輸部代理次長傑龍（Joel Szabat）也於華府宴請朱立倫等訪團成員。

據了解，佛納等人相當關切台灣的防衛安全，也表示全程聆聽了朱立倫主席在布魯金斯研究院的演講。朱立倫重申，「積極備戰，全力避戰」是最重要的防衛方針，因此他特別提出希望未來可以和美國以及盟邦們擴大訓練交流機制，以及將需要跨部門協調的後備動員改革機制，提升到內閣層級來處理。

知情人士表示，與會的國民黨駐美代表黃介正表示，國民黨年初即已成立了「國防對話小組」（Defense Dialogue Group），積極準備與美國各界深入交流探討台海安全與防衛議題。

傳統基金會提問有關不對稱戰力在台灣的辯論，黃介正指出，這關係到不對稱戰力的建構，究竟是指「作戰用兵」還是「武器系統」的不對稱，台灣內部需要凝聚共識，台美之間更需有效能的溝通與說服，並盡快議定近期實際可獲的武器。

據了解，傳統基金會方面高度關注能源議題，並認為此議題並沒有得到台美雙方許多人應有的關注。朱立倫回應表示，缺電如今在台灣變成普遍的民生問題甚至國安危機，執政黨主張到2025年停掉所有核電廠的反核主張根本不可能達成。

據轉述，傳統基金會專家也指出，台灣執政黨並未如其他國家將核能視為綠能是個問題，包括新當選的南韓總統都已經提出新一代小型核電廠的建設，討論核能不應該再侷限於過去的框架，並建議雙方可以就此建立合作倡議，探討台灣能源短缺的問題。

知情人士表示，在談到半導體供應安全問題時，朱立倫表示，台灣需要更了解美國對於半導體產業的長期戰略為何，因為在這個產業的投資與佈局期程最短都是五到十年。與會專家也指出，目前的半導體產業人才短缺問題需要各方集結更多創意與智慧來解決。朱立倫就此回應，此行有向美方各界提出應整合台韓兩國及各個盟邦的半導體產業，形塑亞洲半導體聯合標準的倡議，也樂見美方已展開類似行動。