呈遞到任國書給蔡總統 史瓦帝尼新大使：絕不背棄台灣

蔡英文總統今天在總統府接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書，他表示，期盼台灣和史瓦帝尼持續在經貿、能源、公衛及資安等領域，展開更多合作計畫，持續深化兩國夥伴關係。蒙西比在場向蔡總統保證，史瓦帝尼王國絕不會背棄與台灣的邦誼。

蔡總統致詞時表示，今天很高興接受蒙西比呈遞到任國書，她要代表中華民國政府及人民，表達最誠摯的歡迎。2018年4月，她曾經訪問史瓦帝尼王國，共同慶祝兩國建交50周年；也很高興在一個多月後，恩史瓦帝三世國王（King Mswati III）也來台灣訪問。

蔡總統說，當時她在史瓦帝尼，深刻感受到兩國合作的情誼，也實地見證了兩國在各領域交流的成果。這幾年來，台灣和史瓦帝尼也持續在經貿、能源、公衛以及資安等領域，展開更多合作計畫。尤其疫情期間，史瓦帝尼成為台灣第三大的酒精進口來源國，兩國也共同合作，在史瓦帝尼生產醫療口罩。這些合作顯示，台灣和史瓦帝尼的堅定情誼，也是攜手防疫的重要夥伴。

蔡總統也藉這個機會特別感謝史瓦帝尼，多年來在國際場合，堅定支持台灣的國際參與。在上個月的世界衛生大會（WHO），史瓦帝尼也再次為台灣仗義執言，這分情誼讓台灣人民非常感動。她請蒙西比大使務必轉達我國對史瓦帝尼政府和人民的感謝。

蔡總統指出，蒙西比的外交資歷豐富，是非常優秀的外交官，過去曾經訪問台灣，長期以來也相當支持台灣。這次蒙西比獲派駐台，不但展現恩史瓦帝三世國王對台灣的重視，也顯示對大使的肯定。

蔡總統表示，她相信以蒙西比大使的專業和經驗，將協助台灣和史瓦帝尼持續深化夥伴關係。最後，蔡總統祝福蒙西比大使一切順利，也請向恩史瓦帝三世國王及王母，轉達來自台灣的問候。

蒙西比致詞時表示，他非常榮幸向蔡總統呈遞到任國書，台灣擁有豐富的歷史，勤奮且充滿智慧的台灣人民，對人類發展貢獻極為卓著。台灣在發展經濟的同時，也在社會、文化、科學、科技以及教育等領域獲得豐碩的成就；史國對此表達由衷欽佩，也盼望台灣政府及人民在國家發展的道路上能持續成長。

蒙西比認為，史瓦帝尼與台灣透過對未來的共同願景而緊密相連，兩國也長期進行友好的交流，在過去超過50年的時間持續深化雙方堅實的友誼。在近代歷史上，史瓦帝尼和台灣在追尋國家的獨立自主以及自由的道路上彼此扶持，史國身為非洲最後一個台灣的邦交國，更應該與台灣攜手共同面對挑戰、發展經濟、嘉惠民生，同時堅守民主價值。

蒙西比說，民主與自決的權利密不可分，他鄭重重申，中華民國台灣有一切權利決定由誰及透過何種方式來治理自己；倘受到威脅，台灣正如同任何獨立國家一般，都有權自我防衛，而台灣的盟友也有協防的義務。他向蔡總統保證，史瓦帝尼王國絕不會背棄與台灣的邦誼；也盼進一步深化兩國既有的友好關係。

蒙西比提到，台史兩國間的友誼及互利互惠的合作，不僅增進彼此的共同利益，也對兩國區域乃至全球的和平、穩定以及發展極有助益。他深信透過兩國政府及人民的共同努力，台史之間長期的建設性合作夥伴關係將邁向嶄新的高度。

蒙西比表示，對於獲指派為史瓦帝尼王國駐中華民國（台灣）大使深感榮幸，同時也瞭解此一職位所承擔的重大責任。他將在任期當中竭力推展及深化台史間各項互利互惠的合作，增進兩國政府及人民彼此的交流及友誼，將台史關係推向另一個新的高峰。