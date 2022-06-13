開戰將「克里米亞化」？ 楊鎮浯：希望大家把金門當中華民國一部分

俄烏戰爭引發兩岸局勢關注，金門被外界擔心會「克里米亞化」，恐因戰爭「脱台入中」，金門縣長楊鎮浯今接受網路節目專訪時回應，戰爭發生不可能第一個打金門，其實金門最大的危機還是來自台灣民眾，大家對金門沒有情感連結，希望大家把金門當成中華民國的一部分。

楊鎮浯指出，很多很多國安單位、研究單位、都說戰爭爆發會先打金門，但其實這對金門人來講是很荒謬的事情，首先因為交流其實是最大的保障，疫情前小三通每年量非常大，大陸不太可能在這情況下動手。

再來是因為金門人在廈門購買的房地產有2萬多套，已經形成一個生活圈；最後則是大陸不斷對金門釋放善意，想讓金門成為一個示範點，在金門讓台灣看到金門跟大陸友善，帶來發展及進步，因此若把金門這示範點拖出來打，那就相當矛盾，大陸很難交代試圖樹立的形象。

楊鎮浯認為，金門最大的危機不是來自於對岸，而是台灣本島的民眾，40至50歲以下的人對金門沒有什麼情感連結，甚至網路上還出現「金門回祖國」、「找大陸求救」這類一面倒的聲音，而金門在現在歷史課綱的角色也越來越淡化與弱化。

哪一天這些對金門沒有情感的民眾將成為台灣主流民意，當大家對金門很陌生、沒有情感時，金門就會感覺被疏遠，像過去自己到台灣念大學，被問到本省還是外省，常會不知道如何回答，好像不屬於任何一方；當講到戰事保衛台灣時，台灣年輕一代也沒經歷過戰爭，變成金門人自己再說，所以金門就會有這樣的情緒與情節。

不過楊鎮浯也說，金門雖然在情感及交流上與大陸走的滿近，但金門人總是在中華民國體制及價值觀下成長的，所以也請大家打從心裡把金門當成中華民國一部分，只要對金門人好，金門就會把台灣當家人，類似「如果發生事情第一個跑別人家」這類的言語對金門人來說實在這太苛刻了。

另外，之前有「牆外」影片宣傳觀光，楊鎮浯表示，金門在牆內還是牆外取決於民眾怎麼看，像過去軍事關係金門就在牆內、與世隔絕；後來解嚴後想依靠台灣，但適逢台灣主體意識高漲，被放在牆外；在兩岸之間則時而牆內、時而牆外，這取決於兩岸當局，像最早有戰爭，但過去幾十年是交流的前緣，那就是帶來發展榮景，沒有像金門這樣的島嶼受到政治及兩岸因素影響那麼多的。