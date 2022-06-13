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WTO部長會議 鄧振中暗批陸任意禁台產品輸入

聯合報／ 記者張加／即時報導
世界貿易組織（WTO）12日召開部長級會議，代表我國出席的行政院政委鄧振中透過聲明暗批中國大陸任意禁止台灣產品輸入。圖／取自WTO網站
世界貿易組織（WTO）12日召開部長級會議，代表我國出席的行政院政委鄧振中透過聲明暗批中國大陸任意禁止台灣產品輸入。圖／取自WTO網站

世界貿易組織（WTO）12日召開部長級會議，我行政院政委鄧振中代表出席，其聲明雖未明指中國大陸，但表示任何成員都不應在無正當理由下任意禁止產品進口，「我們的鳳梨蓮霧釋迦都成為這種不合理行為的犧牲品」。

世貿組織12日至15日在瑞士日內瓦總部召開部長級會議，並於官網公布各會員預先提交的部長文字聲明與影片。

鄧振中聲明提及對WTO的期望，希望確保所有成員遵守規則，以維護自由和公平的貿易；「任何成員都不能自外於規則，也不應有任何成員在未及時通知或無正當理由的情況下任意禁止某些產品進口。我們的鳳梨、蓮霧和釋迦都成為這種不合理行為的犧牲品。」

鄧振中表示，即使在新冠肺炎疫情高峰期，台灣仍保持市場和貿易的開放及自由，持續深化與合作夥伴的經貿交往，基於有能力且有意願遵守高標準而申入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

鄧振中並提出台灣經濟表現良好的兩個要點，第一，台灣堅定支持以規則為基礎的多邊貿易體制，努力協調我方的貿易制度與國際標準一致，並為貿易夥伴消除長期存在的障礙；2020年解除萊豬進口禁令、2021年解除福島及周邊食品限制，這些都展現我方符合國際標準的決心，以及遵守貿易規則的承諾。

第二，台灣堅定維護「自由、公平、公開、透明和可預測的」貿易和投資環境。

繼鳳梨、蓮霧、釋迦後，中國大陸最近再度對台灣農產品祭出禁令，13日起暫停台灣石斑魚輸入。

釋迦 蓮霧 鳳梨

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