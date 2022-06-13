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朱立倫說與陸基於原則交往 林祖嘉：原則就是九二共識一中各表

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
圖為2015年5月，國民黨主席朱立倫（左）與中共總書記習近平（右）在北京登場的「朱習會」資料照片。美聯社
圖為2015年5月，國民黨主席朱立倫（左）與中共總書記習近平（右）在北京登場的「朱習會」資料照片。美聯社

國民黨主席朱立倫在美國表示，和中國大陸應該基於原則交往。國民黨大陸部主任林祖嘉表示，這個原則就是「九二共識，一中各表」，國民黨一直都是在這個原則下與對岸進行溝通，以前是這樣，現在也是這樣，從來沒有改變過。

林祖嘉說，九二共識、一中各表本來就是agree（一中）和disagree（各表），一中是共識，各表不是共識，這就是「有共識和沒共識」或是說「沒有共識的共識」，這句話本來就是成立的，只是之前一直沒有去強調一些不同的地方；「求同存異」就是指有相同，也有不同的地方。

林祖嘉強調，朱立倫講九二共識是「沒有共識的共識」，其實也是一個共識，很多人以為他要改變什麼，但其實並沒有，整個大原則並沒有改變。國民黨大原則還是九二共識、一中各表、反對台獨、求同存異，和對岸交往都是在這個大原則下去進行。

林祖嘉解釋，朱立倫在美國只是要和美國談「台灣和美國」的關係，並沒有要去特別去講到「台灣和大陸」的關係，是有人提出後才去講，也才會有人要去做一些特別的文章。

林祖嘉表示，九二共識本來就是「創造性模糊」。他也提到已故的海基會前董事長辜振甫曾提出的「九二諒解」，用此名稱會比較適合；雙方都可以接受一個中國的大原則，但兩者講的中國其實不一樣，但雙方都能夠諒解，他相信共識也是一樣的道理。

林祖嘉解釋，1992年所說的九二共識是：「雙方都接受一個中國的原則，但是對於一個中國的內涵，各自用口頭表示」。九二共識之所以可以運作，是因為大陸看到「一個中國的原則」，我們是看到「各自表述」。

林祖嘉說，各自表述就是你講你的中華人民共和國，我講我的中華民國，這就是一個沒有共識的地方，「所以到這裡就不要再講下去，否則就要這個模糊講成清楚」。再講下去就不是創造性模糊，會出現主權爭議的問題，所以兩岸才要擱置主權爭議，處理實際的問題，如經貿、觀光。

林祖嘉 九二共識 美國

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