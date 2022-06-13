蘇起：民進黨一面倒美政策利美不利台 國民黨不宜仿效
國民黨朱立倫訪美公開演講時未提九二共識，受訪更表示九二共識是「沒共識的共識」，引發爭議。創立九二共識名詞的國安會前秘書長蘇起提醒，民進黨一面倒美的政策只利美不利台，國民黨不宜仿效。
蘇起表示，九二共識已經被證明是安定兩岸關係有效的政治符號，政黨或政治人物當然有權利選擇採用還是不採用；如不採用，自然要承擔一定的後果，也應有責任構想其他安定兩岸關係的方法。
蘇起認為，民進黨一面倒向美國的政策有利於美國，不利於台灣。國民黨不宜仿效，宜學習其他國家（如日本、韓國）尋求均衡點。
蘇起強調，更重要的是，國人應該想清楚美國在台海出事時是否真的會來救台灣。美國不出兵，烏克蘭只是小輸或大輸之差。但台灣卻會全輸！一面倒向不一定會來救台的美國，會不會反而更加深北京的緊迫感？國人應該想想。
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