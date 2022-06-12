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民眾黨挖牆腳？ 羅智強曝往後信念：壯大「在野力量」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民眾黨桃園市長參選人賴香伶（右）今天下午前往中壢區，拜會國民黨台北市前議員羅智強（中），引發外界關注。記者曾增勳／攝影
民眾黨桃園市長參選人賴香伶（右）今天下午前往中壢區，拜會國民黨台北市前議員羅智強（中），引發外界關注。記者曾增勳／攝影

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天下午前往中壢區，拜會國民黨台北市前議員羅智強，引發外界關注。羅晚間發文表示，今後他最堅定的信念，就是幫助壯大「在野制衡力量」，無論是國民黨或民眾黨他都歡迎；羅和賴也透露，民眾黨主席柯文哲已轉達，如果羅有時間，希望安排兩人見面，一起聊聊所見所聞。

羅智強表示，國民黨桃園市長參選人張善政上次陪他為桃園祈福時，自己就說過，關心疫情、服務人民和有沒有選舉，是哪一個黨派沒有關係，他歡迎也感謝任何人一起來行腳，不管是民眾黨、無黨籍、國民黨或是民進黨，他都感謝也歡迎，如果國民黨主席朱立倫願意祈福走桃園，他也歡迎，但要尊重朱的意願。

羅智強透露，私下和賴香伶交流的時候，他跟對方說道，這一段風風雨雨，讓他看透不少事情，「很多時候放下才是拾起，退後才能向前，往事不用再提，人生已多風雨，選擇成全之路不只是成全別人，也是成全自己的自由」。

羅智強說，無論是國民黨、民眾黨或無黨籍都有很多優秀的從政者，從今而後他想要在民進黨一黨獨大，民主已經失去制衡的時代，幫助壯大與團結「在野制衡力量」，只要是在野的好朋友，有他可以盡綿薄之力的地方，都願意幫忙；最後也感謝賴轉達台北市長柯文哲的問候，「算是一個老朋友的溫暖關心吧！謝謝柯市長。」

賴香伶也發文表示，羅智強行腳很辛苦，她自己身為客家人重義氣、重感情，送給羅印上「義民聯盟」的毛巾，讓羅智強在行腳過程擦擦汗；賴表示，柯文哲已透過她，居間和羅智強約時間碰面，後續會再相約見面。

2022大選 桃園市長 賴香伶 羅智強

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