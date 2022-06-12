曾抨擊朱立倫失格領導人 羅智強：往事不要再提

國民黨台北市前市議員羅智強在主席朱立倫訪美時，抨擊朱「是失格、失信、失能的領導者」，媒體問及朱返國兩人是否見面?羅今天下午表示，現在流行唱歌，「往事不要再提」，過去就過去了，成全就是讓大家不必再糾結，現在專心走祈福的路。

朱立倫結束9天訪美行程返國，羅智強與民眾黨桃園市長參選人賴香伶見面，針對羅日前抨繫朱立倫失格、失信、失能等言論，媒體問朱回國後兩人是否見面?羅表示，每個人有每個人要走的風雨，他說過成全就是讓大家不必再糾結，他就是專心走祈福的路，其他沒有再多想，祈福這條路完全開放，任何人不管你是什麼身分，你是主席、不是主席，或是那個政黨，一起來為台灣這塊土地祈福，「我都樂觀其成」。

媒體再問羅是否會邀請朱立倫一起來行腳祈福?羅智強未正面回答、僅表示，「這要隨個人的意、個人的願」，他個人基本上就是隨緣。