視察內埔龍潭外銷冷鏈示範場 蘇貞昌學拍打聽聲挑鳳梨

大陸去年禁止台灣鳳梨輸入，屏東縣鳳梨是全台第一大產區，產季主要2到6月，鳳梨農找出路。農糧署指出，內埔鄉龍潭果菜生產合作社打造外銷鳳梨冷鏈示範場域，避免因溫差影響鳳梨品質。

屏縣府農業處指出，全國鳳梨外銷2萬0371公噸，屏東鳳梨出口量占1萬5102公噸，銷日本就有1萬3836公噸，占9成。

行政院長蘇貞昌今下午到屏東視察龍潭合作社打外銷鳳梨冷鏈示範場域作業流程，從鳳梨水選清洗機、自動化輸送選別分級、半自動化封箱棧板作業、壓差預冷、低溫冷藏儲放區、升降式出貨碼頭等。

農糧署副署長姚志旺說，強化鳳梨採後處理技術及冷鏈設備，總經費8870.2萬元，建構符合國際冷鏈物流體系的外銷鳳梨理集貨場。龍潭合作社今年四月導入清洗、殺菌、分級包裝、壓差預冷等設備，運銷量由兩千公噸提升到四千公噸。

龍潭果菜生產合作社理事主席何秉洋說，3、4年前規畫建置冷鏈系統，去年銷陸通路受阻後，改銷往日本，冷鏈系統可延長保鮮3到5天，減少鳳梨黑心問題。今年船運到日本要10天以上，整個出關需12、13天，以往出關後，鳳梨切開壞掉黑心，透過冷鏈系統建置，黑心問題下降95%，出關後送到店家展售都還有5天銷售期。

蘇貞昌今參觀冷鏈設備，蘇貞昌說，挑選鳳梨，分肉聲、鼓聲。鼓聲聽起來像打鼓，水洗時會浮上來，鼓聲可以出口。肉聲則是水分太多，水洗時就會沉下去，不適合出口。

縣長潘孟安說，統計到今年6月，屏東鳳梨銷日占9成，鳳梨品質穩定，打進高端消費市場，藉由冷鏈預冷機制，避免因溫差造成品質不一。