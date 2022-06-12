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陳時中確診昨曾去行政院報告 蘇貞昌沈榮津目前健康無症狀

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
圖為行政院長蘇貞昌（右）與衛福部長陳時中（左）。本報資料照片
圖為行政院長蘇貞昌（右）與衛福部長陳時中（左）。本報資料照片

中央流行疫情指揮官陳時中確診，目前展開居家照護。行政院發言人羅秉成今表示，院長蘇貞昌非常關心陳時中的身體狀況，在獲知訊息便打電話致意慰問，也請陳時中好好休養，恢復健康後也要盡速回到團隊，繼續顧好防疫這場仗。

羅秉成表示，陳時中於昨日上午9時至行政院參加擴大防疫會議並進行報告，會議座位採梅花座形式並有設置隔板，且與會人員於會議過程中皆有佩戴口罩。

羅秉成指出，蘇貞昌及昨日與會的行政院沈榮津副院長、秘書長李孟諺，以及他自己，目前皆健康且無症狀，行政院在接獲通知後，也立即動自主應變的防疫機制，並進行相關消毒與清潔工作。

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