【重磅快評】1922汗馬功勞能切割 指揮中心何不外包？

1922防疫專到底有沒有公權力？近日來備受討論，指揮官陳時中提出新的說法，指1922沒有公權力，只是疫情諮詢和通報專線，新北市長侯友宜指稱陳的說法顛覆民眾認知，陳還消遣說指如果連侯都不知道1922的功能，還真的是沒有辦法；對照疫情仍處高原期，指揮中心宣布入境檢疫放寬並停開記者會，陳時中想換跑道的意圖至明，此時倒是可以思考，如果1922沒有公權力，不如指揮中心也外包算了。

陳時中指1922沒有公權力，有如先前指稱他沒說確診者遺體必須在24小時內火化一般，再次刷新民眾的三觀。陳時中擔任疫情指揮官兩年多來，1922掛在嘴上何只千萬次，遇到愈演愈烈的恩恩事件，1922延誤143分鐘才轉知新北市，陳時中隨口說出「1922沒有公權力」，堪稱歷來最厲害的切割。

陳時中指出，1922專線是疫情通報和諮詢服務中心，成立於民國93年，委託民間經營，不具有公權力，主要是疫情通報和諮詢服務，經招標由民間承辦，給予一定訓練外，疾管署提供回答指引，如屬於不同單位就會轉給單位平台回應，他樂於對每樣制度檢討，有精進空間，一步一步做更好，但責任就是疫情通報跟諮詢服務中心。

這話說得很漂亮，但同樣的1922，他在去年2月情還沒爆發前，曾大大誇讚1922，當時國內「嘉玲」不斷，陳時中樂得大誇1922的防疫績效，統計話量高達202萬通，後送轉接其他單位也有8.4萬通，稱讚1922為台灣防疫成功立下汗馬功勞。那個時候陳時中可沒有切割1922是「外包單位」，陳時中這時能怪侯友宜「不知道1922的功能」嗎，一句「還真的是沒有辦法」，難道不是儘撿便宜的說法嗎？

其實，陳時中也知道，1922確實為防疫立下汗馬功勞 ，只是指揮中心防疫戰略錯誤，幾乎壓垮了1922，恩恩事件只是其中一個個案。但為了快快順利轉換跑道，陳時中不得不進行必要切割，24小時火化風波對他已傷得很深，甚至讓他說出「不用等我了」的重話，1922事件怎能再攬上身？切割只是不得不為之事，只是之前說1922立下汗馬功能的話，在1922話務人員聽來格外諷刺而已。

再者，陳時中切割1922，在時間上也是逼得很緊，在宣布放寬入境檢疫為 3+4之後，接著又說今天疫情記者會停開，理由竟是「政策該說的全說了」，看來接下來的防疫就是放牛吃草了，之前陳時中要大家自主應變、軟性自主應變 ，還真是一點也沒錯，如果1922出包就切割，指揮中心才是出包無數，豈有不能切割之理？不如趁早外包，讓陳時中必要時也來切割一下？