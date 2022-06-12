國民黨醫療委員會：面對良心提醒 別再裝睡叫不醒

國民黨醫療委員會發出新聞稿指出，台灣防疫初期優秀表現，要歸功民眾在歷經SARS後，知道「戴口罩」與「避免群聚」的重要性，而後續指揮中心不願讓地方政府普篩等，造成台灣沒能在Omicron 入侵前，事先備妥足夠的快篩劑及藥物，這些指揮中心絕對非常清楚，無奈「裝睡的人永遠叫不醒」。

國民黨醫療委員會新聞稿內容如下：

近日，台大公衛教授詹長權引用國際數據，提醒台灣染疫死亡數13日內翻倍，已位居全球第2快，呼籲指揮中心應分析死亡數攀升原因，避免擴大，諸如此種善意建言，英國、新加坡等國媒體，以及國內諸多專家學者們，也曾好意提過。

但指揮中心指揮官陳時中，最不能接受「善意提醒」，舉凡呼籲提早準備好口罩、快篩劑、抗病毒藥、以篩代隔、以篩代PCR、採購兒童疫苗、留意兒童重症等，都要拖到「傷亡慘重」，才願意「部分採納」，這樣的調性，民眾不禁要問，害死市民的兇手到底是誰？

明眼人都看得出來，陳時中怕被國際看笑話、被全球專家打臉，因此面對好言相勸，他容易「見笑轉生氣」，瞬間爆走，但父母官應以百姓健康生命為最優先考量，怎可先顧自己面子？沒有自省能力，又喜聽「歌功頌德」的官僚，比起病毒還要可怕。