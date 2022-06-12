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台灣立委與多國議員交流 憂大陸干擾主辦單位要求保密

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
我國立委范雲、謝衣鳳、王婉諭、邱臣遠、林昶佐組成跨黨派訪問團出席哥本哈根民主高峰會，並於昨天與多國國會議員進行「開放國會」交流活動。圖／范雲辦公室提供
我國立委范雲、謝衣鳳、王婉諭、邱臣遠、林昶佐組成跨黨派訪問團出席哥本哈根民主高峰會，並於昨天與多國國會議員進行「開放國會」交流活動。圖／范雲辦公室提供

我國立委范雲、謝衣鳳、王婉諭、邱臣遠、林昶佐組成跨黨派訪問團出席哥本哈根民主高峰會，並於昨天與多國國會議員進行「開放國會」交流活動，范雲、林昶佐也上台分享台灣經驗。范雲說，「事前主辦單位美國國際民主協會，因為擔心中共的干擾，所以要求代表報告者必須保密」。

昨日交流活動中，與會成員包括台灣與科索沃兩國國會議員、公民團體，以及拉脫維亞國會議員Inese Voika、丹麥國會議員Jesper Olsen、瑞典國會議員Kerstin Lundgren、愛沙尼亞政府e-Estonia 數位顧問Carmen Raal。

范雲於交流活動中分享，開放政府四項核心價值包括透明、參與、可靠、包容，根據台灣經驗，實踐這些價值的關鍵，就是落實平等參政機會的選舉制度。而在婦女團體的努力倡議下，成功在2005年修憲時納入不分區立委女性保障名額，當時她即是婦女新知基金會參政組負責人，台灣國會的立委女性比例，得以從1995年時的14%，提升到當今的42.5%，不僅是亞洲第一名，更高於美國、英國、德國、澳洲等國。

范雲說，台灣的選舉成本非常高，從選舉、造勢、動員過程需要的花費，到登記參選的選舉保證金，都遠遠高於國際平均，在台灣要打一場成功的立委選戰，經常要花100到300萬美金或更高。許多所得比台灣高的國家如英國、澳洲、紐西蘭，國會議員的參選保證金都較台灣低廉許多。為了降低高額競選花費、選舉保證金帶來的經濟門檻，她已召開公聽會、提議法律修正案，更曾提請大法官釋憲。

林昶佐也與各國代表分享，台灣在產生開放國會行動方案的過程，本身就是公開審議模式的寶貴經驗。它重新定義了政府與公民社會之間關係，不再只是對立、衝突、矛盾，而也有共同合作，產生共同願景可能。

林昶佐表示，除了分享台灣的經驗外，台灣代表也從科索沃、丹麥、瑞典、拉脫維亞等國獲得相當豐富的收穫，包括他們在行政部門與立法部門進行開放政策的改革所遭遇的困難與挑戰。相信未來彼此跨國的合作與交流將更緊密而持續，也期待台灣與科索沃都能早日成為OGP(開放政府夥伴關係聯盟)會員國，跟國際社會一起為打造更民主、更自由的生活而努力。

立委林昶佐上台分享。圖／取自林昶佐臉書
立委林昶佐上台分享。圖／取自林昶佐臉書
立委范雲上台分享。圖／范雲辦公室提供
立委范雲上台分享。圖／范雲辦公室提供

范雲 林昶佐

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