台灣立委與多國議員交流 憂大陸干擾主辦單位要求保密

我國立委范雲、謝衣鳳、王婉諭、邱臣遠、林昶佐組成跨黨派訪問團出席哥本哈根民主高峰會，並於昨天與多國國會議員進行「開放國會」交流活動，范雲、林昶佐也上台分享台灣經驗。范雲說，「事前主辦單位美國國際民主協會，因為擔心中共的干擾，所以要求代表報告者必須保密」。

昨日交流活動中，與會成員包括台灣與科索沃兩國國會議員、公民團體，以及拉脫維亞國會議員Inese Voika、丹麥國會議員Jesper Olsen、瑞典國會議員Kerstin Lundgren、愛沙尼亞政府e-Estonia 數位顧問Carmen Raal。

范雲於交流活動中分享，開放政府四項核心價值包括透明、參與、可靠、包容，根據台灣經驗，實踐這些價值的關鍵，就是落實平等參政機會的選舉制度。而在婦女團體的努力倡議下，成功在2005年修憲時納入不分區立委女性保障名額，當時她即是婦女新知基金會參政組負責人，台灣國會的立委女性比例，得以從1995年時的14%，提升到當今的42.5%，不僅是亞洲第一名，更高於美國、英國、德國、澳洲等國。

范雲說，台灣的選舉成本非常高，從選舉、造勢、動員過程需要的花費，到登記參選的選舉保證金，都遠遠高於國際平均，在台灣要打一場成功的立委選戰，經常要花100到300萬美金或更高。許多所得比台灣高的國家如英國、澳洲、紐西蘭，國會議員的參選保證金都較台灣低廉許多。為了降低高額競選花費、選舉保證金帶來的經濟門檻，她已召開公聽會、提議法律修正案，更曾提請大法官釋憲。

林昶佐也與各國代表分享，台灣在產生開放國會行動方案的過程，本身就是公開審議模式的寶貴經驗。它重新定義了政府與公民社會之間關係，不再只是對立、衝突、矛盾，而也有共同合作，產生共同願景可能。