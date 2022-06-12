民進黨中執評委明起登記 英蘇系是否再合作引關注

民進黨兩年一度的權力核心改組即將登場，7月17日全代會將舉行中執委及中評委改選投票，並在新任中執委及中評委出爐後，進一步進行中常委及中評會主委投票。雖目前仍處疫情期間，各派系仍鴨子划水布局，希望將派系盡可能擴張。

兩年前改選時，湧言會原本希望擴張成2席中常委，但最後維持1席，蘇系則由英系支援才能保有1席中常委，今年各派系合作關係是否改變，將是投票觀察重點。

日前民進黨中常會已經通過2022年第20屆中央（常務）執行委員暨中央評議委員選舉日程，6月6日發布選舉公告；6月13日至17日辦理領表、登記；6月22日舉行中執會審查候選人資格；6月23日抽籤；7月17日（全代會）辦理投開票；7月20日中（常）執評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。

目前民進黨有10席中常委，新潮流系是最大派系，擁有3席，分別是立委李昆澤、台北市議員梁文傑、許淑華；正國會2席，包括嘉義地方大老陳茂松及立委陳亭妃；英系2席，包括前國策顧問黃承國、立委蔡易餘；湧言會1席，為立委王定宇；蘇系1席，為立委吳秉叡；另綠色友誼連線1席，則是立委何志偉。