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批利用恩恩事件抹黑新北 藍委：蔡政府真的有超前部署

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立院黨團今上午舉行記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今上午舉行記者會。圖／國民黨團提供

新北市恩恩爸指控1922專線延遲143分鐘才聯繫，指揮中心指揮官陳時中昨說「1922沒有公權力」，並質疑立委是明知故問。國民黨立院黨團今上午舉行記者會表示，願意協助恩恩爸，對1922的不作為提出國賠申請；立法院開議後，也會要求成立調閱小組，還原事實，給恩恩爸一個交代。

國民黨團總召曾銘宗說，「行政程序法」明定，受託行使公權力的個人或團體，在委託範圍內，視為行政機關。國家賠償法第4條規定，受委託行使公權力的團體，執行職務之人在行使公權力時，視同委託機關的公務員。

曾銘宗表示，衛福部委託1922接電話溝通相關事情，就是公務員。陳時中不知道的話，去問行政院政務委員羅秉成或法務部，不要再隨便呼攏下去。

曾銘宗說，台灣染疫死亡速度全球第二，蔡政府過去宣稱防疫超前部署，事實證明疫情擴散後，沒藥品、沒疫苗、沒快篩，原來所稱的超前部署是大內宣，近期政府動員黨政軍、網軍側翼猛打地方政府，儼然年底選戰已經開打，先行操作認知作戰。

曾銘宗表示，在疫情惡化階段，民進黨政府利用相關事件抹黑地方政府，「原來蔡政府所謂超前部署真的有在做，只是在部署在年底選戰及抹黑地方政府認知作戰」，心中只有政治、只有選舉，沒有人民，「這個政府真是厲害」。

針對新北市議員戴瑋姍日前指，新北119不能跳過衛生局直接派車，恩恩才會延誤就醫。國民黨團首席副書記長李德維說，因為地方政府是依照中央流行疫情指揮中心相關防疫指引做事。包含恩恩在內，當地方政府接受中央指引，出了事後中央又緊急修改規定，卻把所有責任推給地方。

曾銘宗說，染疫死亡人數一再創新高，中央政府應與地方政府合作防疫，才是百姓之福，蔡政府卻為了年底選舉特意打壓新北市，獨步全球，為了選戰不擇手段，他們要呼籲選民利用選票教訓民進黨。

疫情 恩恩爸

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