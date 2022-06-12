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影／張善政與呂玉玲尚未見面 朱立倫：我這兩天要檢疫
國民黨主席朱立倫結束9天訪美，今天（12日）清晨抵台。他在機場時被問及國民黨空降參選桃園市長的張善政，至今尚未與先前宣布參選的立委呂玉玲見面一事時，朱立倫急忙表示「我這兩天要隔離」倉惶結束媒體提問，明顯避談此事；據了解，朱立倫一行返國隔離將入住S HOTEL。
朱立倫本月2日搭機赴美訪問，並為關閉14年的國民黨駐美代表處重新揭牌。他10日結束訪美行程，搭乘長榮航空BR-11航班於今天清晨5點26分抵達桃園機場。
由於指揮中心11日宣布鬆綁防疫政策，15日零時起，所有入境旅客檢疫改為「3＋4」。朱立倫對此表示無奈，他說登機報到後才知道這件事，檢疫天數居然比15日回來還多，但政府的規定就是如此，又能怎麼樣呢，在飛機上也聽到很多人在抱怨「檢疫天數比15日回來的還要長」。
朱立倫說，隔離期間還是可以透過視訊、線上會議跟很多朋友溝通，還是可以開做很多事情、可以開中常會，這一段時間秘書長辛苦了，返國後會優先處理黨務，會再跟秘書長討論。
媒體詢問，國民黨因空降行政院前院長張善政出現市長之亂，先前宣布參選的桃園市立委呂玉玲日前展開感謝之旅，並表示一切都聽黨中央安排，但「張呂2人至今尚未見面」，朱立倫被問及此事時明顯拒談，急忙表示「我這兩天要檢疫啊！謝謝、謝謝」隨即結束媒體提問。
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