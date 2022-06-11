聽新聞
test
0:00 / 0:00

代表處更名後首位次長 立陶宛經濟創新部政次12日訪台

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立陶宛經創部次長聶琉嫻娜Jovita Neliupšienė（圖左）12日將率團抵台參訪，圖為經濟部政務次長陳正祺今年五月到立陶宛和聶琉嫻娜進行對談。圖／經濟部提供
立陶宛經創部次長聶琉嫻娜Jovita Neliupšienė（圖左）12日將率團抵台參訪，圖為經濟部政務次長陳正祺今年五月到立陶宛和聶琉嫻娜進行對談。圖／經濟部提供

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率官員及科技企業領袖共10人將於6月12日抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作的訪問。外交部指出，這是台灣從去年11月18日設立「駐立陶宛台灣代表處」後，立陶宛政府首位來訪的次長級的經貿官員，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部表示，聶琉嫻娜此次和立陶宛高科技業者代表一起訪台，將拜會我國政府經貿相關部會，參訪我國關鍵產業優勢企業，探索雙方在經貿投資、產業對接與供應鏈安全等領域的合作契機。

外交部也指出，台灣與立陶宛是共享自由民主的價值夥伴，雙方共同關切自由、人權 、民主韌性及供應鏈安全等重要議題。面對全球威權主義持續擴張，破壞以規則為基礎的國際秩序，台灣與立陶宛深切體會唯有全球民主夥伴團結一致，才能堅守彼此共同珍視的自由民主價值。

外交部也提到，去年10月國發會主任委員龔明鑫就率「中東歐三國經貿投資考察團」訪問立陶宛，雙方簽署6項合作備忘錄，今年5月經濟部政務次長陳正祺也再度率團赴立陶宛，召開首屆「台立次長級經濟對話」，持續深化雙邊交流。

外交部指出，此次聶琉嫻娜政務次長率團訪台，證明雙方在共同價值理念的基礎上，有持續穩健推進經貿交流合作的決心，開啟兩國政府高層常態互訪交流的新篇章。

立陶宛 外交部

延伸閱讀

中防長「分裂台灣不惜一戰」說 外交部斥荒誕

俄國會議員提案立陶宛獨立「違憲」 遭反嗆領土還來

立陶宛外長：國際應力抗俄羅斯 防台灣也成受害者

歐盟與台貿易對話 層級升高

相關新聞

新聞眼／防疫政策放寬 為陳時中轉場「試水溫」？

近期疫情南北反轉，中南部單日確診數一路超車台北、桃園、新北，中重症與死亡案例維持高點，孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）...

結束訪美行返台 朱立倫：九二共識是求同存異

國民黨主席朱立倫結束九天訪美，今天上午抵台。對於在美受訪指九二共識是「沒有共識的共識」，朱立倫昨天在返國記者會表達國民黨...

觀察站／朱回國後 內外挑戰才開始

國民黨主席朱立倫結束訪美。他過程中多次強調親美，避談九二共識；但沒見到「想見的」印太事務協調總監坎伯，ＡＩＴ未派人參加駐...

彈劾審查缺席議題 監委共識營納討論

監察委員缺席過多彈劾審查會議題持續受討論，在出缺席統計名單經本報曝光後，引發監院高層重視。據了解，七日進行的本月監院談話...

綠：朱勿受親中派束縛 回頭反美

國民黨主席朱立倫結束訪美行程。民主進步黨發言人謝佩芬說，民進黨樂見朱立倫願意著手與美國修補關係，希望朱立倫回到台灣後，能...

【即時短評】想見的沒見到...朱立倫回國後挑戰才開始

國民黨主席朱立倫結束訪美。他過程中多次強調親美，避談九二共識；但沒見到「想見的」印太事務協調總監坎伯，ＡＩＴ未派人參加駐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。