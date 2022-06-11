陸禁台灣石斑魚 綠委嗆：只敢動農產不敢動高技術產品

中國大陸以驗出禁藥為由，禁止台灣石斑魚輸入。民進黨立委林俊憲今發表聲明批評中國，「只敢動農產、不敢動高技術產品」，手法與去年鳳梨、釋迦如出一徹，想要藉由政治手段打擊農產品，營造「台灣沒有中國就活不下去」的假象。

林俊憲指出，以最新4月統計，台灣對中國出口的前三大商品中，半導體在內的電子組件就高達68.7%、機械設備佔了7.7%，而精密儀器佔了5.1%，三者合計高達81.5%。這些商品可以分兩類，一類是「台灣不賣沒得買」，例如晶片；一類則是不跟台灣買，就得買高價的歐美日產品，例如機床，「簡單來說就是正常貿易下的最適選擇，沒有什麼惠不惠台的問題」。

對於相關產品去向，林俊憲說，這方面雖然沒有直接統計，但可以參考一份資料，中國出口前十大的廠商中，有六家都是台商，包括富士康、廣達、華碩、晶碩的子公司，對照上面品項完全吻合，而台商朋友都知道，台企在中國自成一個供應鏈體系，由台灣母公司接單、中國工廠進口台灣供應商的零組件組裝出口，換句話說有大半對中國出口額其實是台商自己在用，依靠相對廉價勞動力組裝，最後收益歸台商公司，中國政府則得到工作機會和稅收。

林俊憲表示，這原本是個雙贏的局面，兩岸都受益，可惜中國的雙贏是指自己要贏兩次，非要把正常貿易政治化，拿著貿易額說嘴，卻不敢說背後的結構是怎麼回事。原本中國政府打的如意算盤是透過技術轉移升級自己的工業實力，但在貿易戰後被斷了路。尤其上海這麼一鬧，外資撤離更難以逆轉，以投資東南亞取代中國現在的角色。

林俊憲批評，如今的中國經濟簡單來講就是座「爛尾樓」，升級到一半被掐住的工業體系、大量已不廉價卻也無更高技術的勞動力、靠著畸形土地財政和房地產泡沫撐住經濟增長，一切都卡在不上不下的狀態中，「還要為了面子從兩岸貿易下手？等到哪天不需要台灣的高端製造業，再來談是誰依賴誰吧！」