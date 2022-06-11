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已故立委蔡同榮影像展 紀念「蔡公投」民主奮鬥歲月
為紀念已故立法委員蔡同榮對民主貢獻，嘉義市前議員黃盈智邀請影像工作者邱萬興，提供數30幅蔡同榮推動台灣民主、抵抗中國強權的珍貴歷史照片，「一生護台灣的民主鬥士台灣公投之父蔡同榮博士紀念展（1935-2014）」今、明2天在嘉義市二二八紀念館展出。
推動台灣公投不遺餘力的已故立委蔡同榮有「蔡公投」外號；黃盈智表示，在美國攻讀碩士返台後即被蔡同榮邀攬至民視負責財務管理，在民視工作期間，認同蔡同榮的理念加入了民進黨，在完成博士學位後，返鄉參選嘉義市議員，也在蔡同榮的支持下，進入嘉義市議會。
黃盈智說，蔡同榮於2014年辭世至今已8年，心中一直想舉辦一場紀念活動，讓後輩明瞭與彰顯蔡同榮在台灣民主化過程的貢獻，在民主前輩吳溪瀨、邱萬興與台灣基督長老教會、嘉義縣基督教青年會的協助下，終於成真。展出的照片，包含蔡同榮從美國返台後每場重要活動。
黃盈智表示，特地選在蔡同榮博士生日前夕舉辦紀念展，就是要嘉義的民眾延續蔡同榮的精神，愛台灣、顧嘉義。
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