綠：樂見朱立倫修補對美關係 盼不被黨內親中派束縛

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，樂見朱立倫修補對美關係，盼不被黨內親中派束縛。本報資料照片
民進黨表示，樂見朱立倫修補對美關係，盼不被黨內親中派束縛。本報資料照片

國民黨主席朱立倫結束訪美行程。民主進步黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨樂見朱立倫願意著手與美國修補關係，希望朱立倫回到台灣後能繼續堅持對美方承諾的立場，不要又為國民黨內親中勢力束縛，走回反美的老路。

謝佩芬指出，朱立倫願意帶領國民黨走回與美交往的正軌，和政府一起努力讓台美關係更緊密，共同站在民主自由陣營的一方，民進黨誠摯歡迎。

謝佩芬說，民進黨也樂見國民黨設立駐美代表處，修補對美關係。民進黨過去十年來，不論執政或在野，皆透過民進黨駐美代表處與美國各界密切交流。因此，民進黨深切理解，與美方建立互信的關鍵不是設立代表處本身，而是一個政黨所傳達給美方的訊息，是否表裡如一、是否為台灣主流民意所支持、是否為民主國家所接受？

謝佩芬說，由於國民黨前主席洪秀柱、前總統馬英九等人最近親中、媚中的誇張言行，言猶在耳，民進黨也誠心希望，朱立倫在美國聲稱國民黨捍衛台灣的決心，往後確實能開始在國民黨人士的身上看到。

謝佩芬表示，民進黨希望朱立倫是真心想要改善與美國的關係，和政府共同努力捍衛台美兩國共享的民主、自由價值，千萬不要重演在美國說一套騙取信任，在台灣說一套騙取選票，面對中共又是另一套的老戲碼。

民進黨 國民黨 朱立倫

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