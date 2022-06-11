醫估1年至少650例兒童MIS-C 疫情高峰後「可能再高」

台灣約有52萬名20歲以下民眾確診新冠病毒，除出現兒童腦炎還有孩童多系統發炎症候群（MIS-C）。醫師以美國兒童確診發生MIS-C機率估算，台灣近期會出現167例兒童MIS-C個案，1年將累計650例MIS-C個案，數據並不算少。

疾管署今上午舉行「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」，台大兒童醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅表示，去年很多國家出現MIS-C，台灣疫情控制相對好，滿幸運比別人多1年時間，我們的優勢可以參考國外經驗。

呂俊毅以美國疾病管制與預防中心（CDC）截至今年5月31日通報個案統計，從2020年5月中旬起至將，美國MIS-C通報個案隨著疫情起伏而規律增加，只要新冠疫情高峰後，沒多久MIS-C通報個案也隨之而來。

美國CDC統計，2020年5月至今共8525例兒童MIS-C通報個案，其中69例死亡，呂俊毅表示，美國人口是台灣13倍，若台灣發生率與美國類似，粗略換算台灣1年將有650例兒童MIS-C個案，並不算少。

另外一項美國紐約研究，21歲以下新冠確診個案發生MIS-C機率為100萬分之316，尤以黑人、西班牙人及亞洲人較多。台灣今年1月至今約有52萬名20歲以下兒童、青少年確診，預期近日將會看到167例MIS-C個案，但此推算並不準確，現在疫情高峰尚未結束，數據還有可能更高。

根據美國CDC對於MIS-C定義，為年齡小於21歲，發燒24小時以上，抽血多項指數發炎，2個器官（心臟、腎臟、肺臟、造血系統、皮膚、神經學等）以上遭侵犯，嚴重程度需住院，過去4周曾確診新冠肺炎證據等。

我國定義MIS-C與世界衛生組織（WHO）定義相似，包括年齡介於0至19歲，以6至12歲居多，有新冠病毒感染證據，發燒3天以上、發炎指數上升，且2項以上臨床特徵（出疹、低血壓或休克、心肌功能受損、凝血功能異常、急性腸胃道症狀），需排除其他感染等。

衛福部前部長林奏延表示，近期北部疫情趨緩，中南部仍是高原期，兒童重症腦炎減少，目前該注意兒童MIS-C，大多在確診新冠病毒後2至6周發生，包括發高燒、發炎指數升高，臨床表現類似川崎症，但川崎症以5歲以下幼兒居多，MIS-C則是6至12歲的大小孩較常見。

林奏延表示，川崎症過去以日本、南韓、台灣較常發生，而MIS-C以白人居多，且MIS-C臨床表現常見休克，血壓低、臉色蒼白，其他症狀則類似川崎症，近日國內病例增加。前2天討論一名MIS-C個案，發燒5至7天、眼睛發紅、紅疹等，疑似腺病毒感染，仍要注意。

指揮中心昨宣布，縮短5至11歲兒童新冠疫苗施打2劑間隔到4至8周，林奏延表示，縮短施打間隔有助於預防兒童MIS-C發生，呼籲家長盡快帶孩子施打第一劑及第二劑疫苗。