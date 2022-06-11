影／朱立倫訪美行遭矮化？ 綠委：應該是疏遠而已

國民黨主席朱立倫今天於美西時間10日晚間舉行「訪美之旅結束-返台」記者會，對於朱立倫此行是在美國在台協會與政府官員碰面，被認為是遭矮化。民進黨立委何志偉說，「我不認為是矮化，應該是疏遠而已」；民進黨立委許智傑則表示，藍綠兩黨對美外交高下立判。

何志偉表示，外交的邏輯講的是公平、尊重、相互支持及扶持，據他所知，朱立倫此趟訪美行，「出國前行程是排不出來的」，而且美國部分單位，是把政黨跟個人分開。

何志偉說，朱立倫過去這段時間的一些態度太含糊，甚至一些行為觸動了彼此之間朋友的底線，才會有這樣的狀況。至於是否被矮化？他則表示，應該是疏遠而已。