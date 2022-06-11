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影／朱立倫訪美行遭矮化？ 綠委：應該是疏遠而已

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委許智傑說，國民黨多次發表親中反美的言論，怪不得無法獲得美方的信任。圖／許智傑國會辦公室提供
民進黨立委許智傑說，國民黨多次發表親中反美的言論，怪不得無法獲得美方的信任。圖／許智傑國會辦公室提供

國民黨主席朱立倫今天於美西時間10日晚間舉行「訪美之旅結束-返台」記者會，對於朱立倫此行是在美國在台協會與政府官員碰面，被認為是遭矮化。民進黨立委何志偉說，「我不認為是矮化，應該是疏遠而已」；民進黨立委許智傑則表示，藍綠兩黨對美外交高下立判。

何志偉表示，外交的邏輯講的是公平、尊重、相互支持及扶持，據他所知，朱立倫此趟訪美行，「出國前行程是排不出來的」，而且美國部分單位，是把政黨跟個人分開。

何志偉說，朱立倫過去這段時間的一些態度太含糊，甚至一些行為觸動了彼此之間朋友的底線，才會有這樣的狀況。至於是否被矮化？他則表示，應該是疏遠而已。

許智傑表示，「先尊重別人，別人才會尊重你」，國民黨多次發表親中反美的言論，怪不得無法獲得美方的信任，朱立倫過去說過「瘋豬肉」，以及朱立倫的國際部主任說過「美國訪賓來台沒有幫助」等攻擊美國的言論，怪不得人家無法給朱立倫高規格接待，藍綠兩黨對美外交高下立判。

民進黨立委何志偉說，朱立倫過去這段時間的一些態度太含糊，甚至一些行為觸動了彼此之間朋友的底線，才會有這樣的狀況。圖／何志偉辦公室提供
民進黨立委何志偉說，朱立倫過去這段時間的一些態度太含糊，甚至一些行為觸動了彼此之間朋友的底線，才會有這樣的狀況。圖／何志偉辦公室提供

朱立倫 美國在台協會 何志偉

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