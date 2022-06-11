聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／朱立倫訪美行遭矮化？ 綠委：應該是疏遠而已
國民黨主席朱立倫今天於美西時間10日晚間舉行「訪美之旅結束-返台」記者會，對於朱立倫此行是在美國在台協會與政府官員碰面，被認為是遭矮化。民進黨立委何志偉說，「我不認為是矮化，應該是疏遠而已」；民進黨立委許智傑則表示，藍綠兩黨對美外交高下立判。
何志偉表示，外交的邏輯講的是公平、尊重、相互支持及扶持，據他所知，朱立倫此趟訪美行，「出國前行程是排不出來的」，而且美國部分單位，是把政黨跟個人分開。
何志偉說，朱立倫過去這段時間的一些態度太含糊，甚至一些行為觸動了彼此之間朋友的底線，才會有這樣的狀況。至於是否被矮化？他則表示，應該是疏遠而已。
許智傑表示，「先尊重別人，別人才會尊重你」，國民黨多次發表親中反美的言論，怪不得無法獲得美方的信任，朱立倫過去說過「瘋豬肉」，以及朱立倫的國際部主任說過「美國訪賓來台沒有幫助」等攻擊美國的言論，怪不得人家無法給朱立倫高規格接待，藍綠兩黨對美外交高下立判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言