【專家之眼】險惡兩岸局勢 需要和平獲利者的清醒頭腦

現在要當維持兩岸和平的力量，似乎是越來越難了，從此次國民黨主席朱立倫訪美發言引起的批評，看得非常清楚。批評多說他過於親美「一面倒」與未和中。有些論點值得朱團隊重視，但部分質疑則失之輕率，甚至該懷疑，批評者有無看過較完整說法。其實朱的發言，仍多在藍營傳統論述裡。我們明白兩岸多數人受惠於和平紅利，但亦有部分人能從兩岸兵凶戰危裡獲利，怎樣擴大前者力量、壓抑後者，值得深思。

首先從親美來說，有人認為朱有責任傳達台灣人民對台美關係的心理、美國樂見兩岸和平對話，應促美對九二共識表態；甚至認為朱全面倒向美國，美國想聽的，朱全說了。

然而，朱主席此行目的，據他說法，是重啟該黨駐美代表處，以讓美方知道台灣另種聲音，並為未來總統候選人與美方建立溝通管道。直白講，這是有求於人的行程。朱主席當然有責任適時傳達台灣人民心聲，只是此次美方一定更想知道：為什麼我要支持藍黨？尤其朱又是在美與中共進行戰略競爭、以及烏俄消耗戰的新形勢下出訪，恐怕誰也拿不準，美國現在對維持兩岸哪種和平的看法為何。

至於一面倒說法更是言過其實。買武器事國人自有定見。而以半導體為例，此行美議員向朱談到擔心美國未來可能缺晶片危機，朱的回應巧妙照顧我方利益，未如蔡政府逼台積電赴美設廠，又任美方巧取豪奪其營業機密之事，可為公評。

其次是未多著墨和中部分。對此朱談的並不少，美中台和平共贏是藍營從馬執政以來的看法。只是批評者說朱沒在正式場合主動談九二共識、難得談到卻僅說「那是沒有共識的共識」、虛化一中，稱「國民黨永遠都是親美，給國民黨扣親中帽子是錯誤」等。

關於九二共識，質疑者應先想，中共領導人多次去美、必談兩岸，講過幾次？朱主席按議題處理，外界沒必要放大。而當時朱較完整說法是，九二共識是沒有共識的共識，是創造性模糊。如此陳述，是在突出模糊部分，屬於該共識的要義。如果他重申一中各表，或是雙方對何謂一中沒有共識的共識，這等於是在美國人面前呈現兩岸分歧，不會比較好。

而朱接受《自由亞洲電台》專訪所釋出的預告片，只看到「…但我們從來不是一個所謂的pro-China的政黨，這個pro被認為是親中反美，是民進黨貼給國民黨的標籤。」

但從當天另個《美國之音》受訪，可知道主持人發問脈絡是：…像英國金融時報說的，國民黨有所謂的華盛頓問題，你要如何贏回美國的信任、重建和美國的關係呢？朱回答「…我們跟美方朋友，第一個，所謂的pro-China是個錯誤的訊息，也是錯誤的標籤…都很清楚告訴美方朋友，如果講到pro，我們是pro-USA，pro-America。」對照一看，就知道朱是對美國人發言，他們多不會區分China與mainland China，而朱使用「pro-China」詞時，前面全加上「所謂的」，pro-USA則未加上，可見他心中的pro-China與美國人的pro-China有差異，這與傳統藍營用法沒有不同。

綜觀這些批評，比較特別的是，按理來說，面對美國持續進逼，中共領導老早定調，「太平洋夠大，容得下中美兩國」，稱要加強溝通和合作，培育共同的朋友圈，共同維護和促進地區的和平與繁榮。依此邏輯，國民黨應該是兩邊共同重視的力量。

另方面，外界過去多認為中共方面言論較集中、雜音較少，能在傳媒發言者，應該某種程度與中共官方意見類似。然而，朱訪美行程，從未成行前就引來奇妙反應。

外界解讀起來，似乎暗示藍紅兩邊或許因為疫情，少有溝通機會，缺乏信任，導致猜疑？但捕風捉影的消息一多，這似乎不僅暗示中共自信不足，其中部分說法，甚至讓人奇怪，中共是想迫藍營選邊，這不是加強溝通合作的起手式，而是新冷戰分陣營的開始。

我們明白兩岸各有難處。中共也有保守派需要交代，所以更需要兩邊坐下來談，把當年兩岸領導推動92共識的追求和平精神發揚下去。因此寧願相信中共方面說，希望台灣任何維護台海和平穩定的政黨、團體和人士，要保持頭腦清醒，意思是在提醒台人要分辨誰在代表中共中央發言，不要輕信能從兩岸兵凶戰危裡獲利者的聲音。