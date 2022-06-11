返台記者會被問「九二共識」 朱立倫：求同存異持續交流

國民黨主席朱立倫今天於美西時間十日晚間舉行「訪美之旅結束-返台」記者會。對於日前在華府布魯金斯研究所演講時未提九二共識，受訪時更說是「沒有共識的共識」，朱立倫強調，國民黨堅持捍衛中華民國，堅持民主自由、反對台獨，九二共識的精神是求同存異，對於雙方沒有共識的部分相互尊重、各自表述，希望未來兩岸能持續交流溝通，對於認知不同的繼續努力。

朱立倫說，國民黨是創立中華民國的政黨，永遠捍衛中華民國，維護民主制度、反對台獨，希望能守護台灣，兩岸能夠和平交流。他強調，九二共識當時最重要的精神就是求同存異，對於雙方沒有共識的部分相互尊重、各自表述；希望未來兩岸持續交流、溝通，對於大家認知不同的繼續努力，希望兩岸能夠和平，「國民黨永遠捍衛中華民國，這件事絕不改變」。

朱立倫強調，所有國民黨的立場都是按照黨章走，保衛民主自由是目標，希望和平、安全、繁榮的台灣。「親美就是親民主、親自由」，這是從過去到未來都不會改變，這是根據全代會通過的黨章、政綱的明確規定，不會改變。

談及共機繞台，朱立倫表示，他在美國和學者交換意見時，多次被問到這個問題，他也多次強調，在台灣每一次遇到同樣的問題，國民黨都是強烈的表達不滿和抗議，兩岸要和平、要交流，不需要有這樣軍事的干擾，每一次繞台、擾台都會造成民眾的反彈，對兩岸之間的和平沒有任何幫助。

沒提問及這次訪美要給自己打幾分？朱立倫說，他不給自己評分，願意持續的努力，第一個最重要的是要讓全世界了解國民黨是守護台灣、愛台灣政黨，是為了民主自由和維持和平的政黨，不要再被錯誤標籤指國民黨「親中反美」、「不愛台灣」的政黨，完全沒這回事，他強調「護台灣、保民主、拚未來」。

此外，這次是否有談到萊豬議題，對台美經貿合作有什麼想法？朱立倫強調，國民黨堅持食安立場，完全不會受到影響；美方很清楚，國民黨是針對萊豬，不是針對美豬，也沒有針對美國，不要讓國內的政黨競爭把國民黨標籤化。

朱立倫說，他也告訴美方，希望台灣能夠加入印太經濟架構集團（IPEF）。還有現在要推動的台美21世紀經濟倡議，他重視實質內容，對台灣有利，希望不是只是一個倡議，而未看到實質關稅或市場開放的議題；這不是對美方有意見，而是他當然要表達立場，他的出發點都是對台灣有利的。

談及黨內提名，朱立倫說，這次縣市長的提名，尤其六都，他非常重視要爭取最多中間選民的認同，不管是台北市提名蔣萬安，新北市現任市長侯友宜，台中縣任市長盧秀燕，還是桃園市提名張善政、台南提名謝龍介，每一位都是強棒，能夠爭取最多市民的支持。

至於高雄市長，朱立倫表示，他回去之後一定提出來一位，能夠爭取最多高雄市民認同、支持的候選人。他也相信，提名過程一定會有紛擾，每一個政黨都是這樣，但年底只要能團結，一定能夠勝選。他也說，民進黨在擴大國民黨內部的矛盾，但請問民進黨的台北市長、新北市長、桃園市長候選人是誰？通通沒有啊！國民黨只要團結一致，年底一定勝選。