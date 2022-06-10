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台烏波跨國線上論壇 俄烏、兩岸再成焦點

聯合報／ 記者蔣宗裕／台北即時報導
因應烏克蘭情勢發展，台灣大學、波蘭華沙大學及烏克蘭利沃夫大學於台北時間10日傍晚共同舉辦跨國線上論壇「俄烏戰爭及其對印太區域秩序的影響」。圖／翻攝線上論壇
因應烏克蘭情勢發展，台灣大學、波蘭華沙大學及烏克蘭利沃夫大學於台北時間10日傍晚共同舉辦跨國線上論壇「俄烏戰爭及其對印太區域秩序的影響」。圖／翻攝線上論壇

因應烏克蘭情勢發展，國立台灣大學社會科學院與烏克蘭利沃夫大學國際關係學院於台北時間10日傍晚正式簽訂合作交流協定，將於今年九月開始迎接烏克蘭學生來台，並且提供機票和獎學金。

兩校聯合波蘭華沙大學國際政治學院共同舉辦跨國線上論壇「俄烏戰爭及其對印太區域秩序的影響」。其中，俄烏情勢對比兩岸關係再度成為討論焦點，與會的學者看法不一。

中研院院士吳玉山院士分別從歷史、地域等面向對比烏克蘭和台灣的異同，並且指出，俄烏戰事和美中角力之下，美國分別從地球兩端的東歐及東亞設下兩條戰略斷層線，烏克蘭和台灣雙雙位在兩條戰略斷層線上，兩岸關係嚴峻，加上中國大陸的動員力較強，台灣相對具有風險。

華沙大學國際政治學院教授 Edward Haliżak則認為，中國大陸具有武力犯台的實力，但若採取軍事行動，勢必得考量美國的制衡行動，因此，他評估「台灣目前安全」。

談及當前俄烏情勢，台灣大學社會科學院院長蘇宏達提出核心問題，「從烏克蘭的角度看，俄烏戰爭如何終結？」對此，利沃夫大學國際關係學院副教授Okasana Holovko-Havrysheva認為，烏克蘭無法片面終止戰爭，關鍵在烏國人民理解為何而戰，而且共同目標是勝利。

Okasana Holovko-Havrysheva來自烏克蘭，談到俄烏當前情勢特別有感而發，「身為國際法的學者，國際社會和國際組織有必要介入調停。」專研歐洲法的她強調，國際間的聲援顯然無法嚇阻俄羅斯的行動，烏克蘭亟需國際共同介入調停。華沙大學國際政治學院教授 Edward Haliżak呼應，俄羅斯遭到西方經濟制裁的規模上看5億美元，但俄羅斯仍不為所動。

烏克蘭利沃夫大學歐洲區域研究中心副教授Oksana Krayevska表示，俄羅斯強行入侵烏克蘭已經引起國際關注，歐洲盟友也積極聲援，烏克蘭當前面臨的威脅，未來仍需持續深入探討。台灣大學國際長袁孝維致詞時宣示，台灣大學與利沃夫大學將持續深化交流，雙方共同簽訂合作交流協定，並自今年九月開始，迎接烏克蘭學生來台，提供機票和獎學金。

簽約儀式後播放一段音樂短片，該片由蘇宏達院長與台大、師大同學共同製作，獻給在歐洲與烏克蘭為自由、和平奮戰鬥士們，讓與會的歐洲人士十分感動。

與會的中研院院士吳玉山指出，俄烏戰事和美中角力之下，烏克蘭和台灣雙雙位在美國的戰略斷層線上，兩岸關係嚴峻，台灣具有風險。圖／翻攝線上論壇
與會的中研院院士吳玉山指出，俄烏戰事和美中角力之下，烏克蘭和台灣雙雙位在美國的戰略斷層線上，兩岸關係嚴峻，台灣具有風險。圖／翻攝線上論壇

烏克蘭 俄烏戰爭 俄羅斯

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