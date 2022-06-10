於民主高峰會演說 蔡總統：與理念相近國家合作、捍衛民主

蔡英文總統今天應「民主聯盟基金會」邀請，透過視訊方式在哥本哈根民主高峰會以「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」為題發表演說。蔡總統表示，台灣非常樂意分享對抗威權勢力的經驗，也已經準備好深化與理念相近國家在所有共享利益領域的合作，共同捍衛民主世界的秩序及維持區域和平安全，儘管威脅與日俱增，台灣有決心捍衛國家和民主的生活方式。

蔡總統表示，隨著邁向經濟復甦及後疫情時代，有些重要的議題與挑戰，需要大家共同關注並攜手合作，例如民主國家該如何團結，以遏止威權主義浪潮？如何建立涵蓋公民及政治、商業、媒體和公民社會領袖的聯盟，以重振民主制度，並保護得來不易的自由？以及如何運用科技，以協助與保衛民主國家及其倡議者等議題。

蔡總統指出，很高興看到今年的哥本哈根民主高峰會致力促進民主國家的代表與民主倡議者，就這些及時且重要的議題展開討論。過去一年，看到台灣與歐盟會員國之間的支持與夥伴關係蓬勃發展，這是奠基於共享的民主與自由價值。

蔡總統表示，就在上個月，數個歐盟會員國發聲支持台灣參加世界衛生大會，要藉此機會，對這些支持表達感謝。蔡總統說，對台灣的朋友而言，與台灣交往，並非沒有壓力，有些甚至遭受經濟脅迫，然而他們絲毫不畏懼，勇敢頂住威權主義的壓力，這些行動深深感動台灣人民。

蔡總統指出，威脅和脅迫都不會動搖台灣走向世界的決心，台灣及其人民已準備好強化與歐洲及全球民主國家在所有共享利益領域的合作。因為擁抱民主是正是核心價值，民主或許不完美，但已成為台灣人民認同中不容妥協的一部分。

本次高峰會特別在第二天議程中，討論如何保衛烏克蘭及建立民主聯盟。蔡總統也提及，烏克蘭人民捍衛國土和民主的英勇精神啟發了所有人。台灣有幸能在協助烏克蘭人民奮勇抗敵的共同努力中扮演一定的角色。

蔡總統指出，看著世界的另一端，對抗威權擴張主義的前線，民主國家被施以暴行，要強調，台灣和烏克蘭一樣，不會屈服於壓力，儘管威脅與日俱增，台灣有決心捍衛國家和民主的生活方式，相信如同烏克蘭，台灣的決心將獲得其他民主國家的支持。

蔡總統說，台灣的民主和許多歐洲民主國家相似，是所有反抗威權統治的人們犧牲奉獻所爭取來的，歷經漫漫長路，因此深知實現民主有多麼困難。未來台灣必將面對極大的挑戰，但相信只要團結一致，堅信民主和自由的價值，終將達成目標。