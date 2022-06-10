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駐法代表處改名？法參議員不接招：大家都知道台灣名稱

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（左四）率團訪台，對於駐法代表處是否更名，葛里歐回應表示，在法國大家都知道台灣這個國家，大家也都知道台灣這個名稱。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（左四）率團訪台，對於駐法代表處是否更名，葛里歐回應表示，在法國大家都知道台灣這個國家，大家也都知道台灣這個名稱。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）率跨黨派國會議員訪台，今在外交部禮堂舉行記者會。被問到駐法國台北代表處是可能更名為台灣代表處，葛里歐則回應表示，他認為這個問題不是問題，因為在法國大家都知道台灣名稱，也都稱呼台灣為台灣。

葛里歐此次率團來台，和總統蔡英文及立法院院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人連日會面，今更在立法院率團向台灣「起立致敬」。不過被問到法國是否可能像立陶宛一樣，將駐法國台北代表處改名為台灣，葛里歐則未正面回答。

葛里歐表示，他覺得更名與否的問題「不是一個問題」，因為在法國大家都知道台灣這個國家，大家也都知道台灣這個名稱，當提及台灣，也都稱呼台灣為台灣，所以對他來說，這不是一個問題。葛里歐也強低，法國訪團1年來3次，代表法國很重視台灣這個國家，重視法國和台灣之間持續的發展關係。

另外，法國參議員財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）今日在立法員合照時，兩度比出「倒讚」的手勢，對於媒體問及此事，艾伯雷也在記者會道歉表示，他比這個手勢並沒有惡意，如果造成不好的觀感，他在這邊向大家表示很抱歉，並重申非常支持台灣，也對台、法關係感到驕傲，「我是非常支持台灣的」。

法國 立法院 外交部

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