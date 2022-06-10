民主高峰會登場 范雲：要向爭取自由、民主的鬥士致敬

在丹麥哥本哈根舉行的民主高峰會今天展開。我國代表團之一的民進黨立委范雲今天表示，民主高峰會的特色，除了集結政治及企業領袖，更邀請許多威權國家正在抗爭中的民主鬥士，包含好幾位香港反送中的青年運動者，要向爭取自由與民主的鬥士致敬。

范雲表示，來自烏克蘭的新聞工作者Marina Weisband，有句話很讓自己感動，她說，她有自己處理新聞的原則，但最重要的，「我先是個烏克蘭人，再來才是個記者」。

范雲指出，來自委內瑞拉，坐過七年牢的知名民主運動者Leopoldo Lopez分享，也讓自己印象深刻。他提醒，獨裁如中國、俄國等持續聯盟、合作與分享策略，但民主運動確還沒有。

除了會議的論壇外，范雲也把握機會與許多與會者交流。范雲分享，除了和丹麥衛福部官員討論台灣與丹麥防疫政策的異同，也和歐洲烏克蘭NGO工作者交流台歐之間未來可以有的合作，還與來自香港的民運領袖張崑陽討論全球抗中的各種情勢。

范雲說，今天最開心的是會議結束前，主辦單位特別安排的歌手陳芳語演唱在中國被禁的歌曲「玻璃心」，代表大家一起對抗音樂審查。原本自己就很喜歡陳芳語的聲音和風格，今天現場聽了她的歌後，更是被「圈粉」了。

范雲也指出，今天大會最關心的問題之一就是，「自由世界是否能繼續領導科技」？范雲分享，Google 的前執行長Eric Schmidt分析，西方與中國從AI到半導體等的競爭優劣勢，並提醒西方民主國家，「必須有更多人一起工作，因為，我們必須贏」。

范雲也指出，會議過程中，與會者也討論了許多有關戰爭、社群媒體中的假訊息，及其與民主的緊張關係，印象最深的是美國前Homeland Security General Michael Chertoff的看法。他認為假訊息與資訊操作，自古就有，無論是平時或戰時，數位與社群媒體的時代，是使資訊流通分割化與分眾。但根本問題出在，應該要重建對機構的信任，全球化帶來的許多新分歧，使得機構越來越無法被信任。