傷形象？斯洛伐克議員在台模仿立院全武行 綠委：相信是善意的
斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團昨來到立法院時，在議場模仿我國國會衝突畫面，引發外界議論，並擔心影響國會形象。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，各國國會都會有一些朝野衝突，斯洛伐克訪團「有趣的模擬」，相信會讓他們因此更清楚台灣重大議題，也會更了解台灣內部政黨政治跟民主發展，「相信他們是善意的」。
民進黨團副書記長林楚茵表示，過去許多國家訪問團參訪議場，大多是坐得「乖乖的」、聽講解，斯洛伐克訪團對台灣很好奇，也很常關注台灣新聞，因此昨天也主動詢問議場設備，而當他們發現孫中山像破了一個洞時，便聊起了朝野衝突、國民黨丟水杯的話題，他們也「順便比劃了一下」。
林楚茵說，過去台灣覺得自己是小國，但是隨著經濟發展、國家地位提升，全世界都在關注台灣，「這也表示，世界看著台灣，台灣也被全世界看見，我想這是值得開心的事情」。
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