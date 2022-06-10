朱立倫原訂會見坎伯 坎伯另有行程不在華府

國民黨主席朱立倫此次訪問美國，在華府會見的行政官員層級一直備受注目，知情人士透露，朱立倫在華府原訂要與白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）會面，但因坎伯另有行程所以未能出席。

朱立倫美東時間7日在美國在台協會華盛頓總部（AIT/W）會晤白宮國家安全會議中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger），羅森柏格事後對於媒體探詢不發一語快步離去。

朱立倫表示，和他2019年訪問華府相比，此行美方更加關切安全議題，包含大家都關心的國防安全、能源安全與科技安全。

針對在華府到底有沒有安排會晤坎伯，兩人有無會面，知情人士透露，美方已向朱立倫說明，原定出席的坎伯因另有行程不在華府，所以不克參加。

此外，知情人士表示，朱立倫拜會行政部門的行程都是尊重美方安排，國防部和國安會官員考量防疫政策，建議在AIT總部見面，同時能免去嚴格的安檢要求。

至於國務院方面，知情人士表示，朱立倫訪問國務院時由專人接待指引免安檢，感謝美方的善意。

朱立倫是在美東時間6日拜會美國國務院，與國務院亞太助卿康達、美國在台協會前處長梅建華會面，並與AIT主席莫健視訊。