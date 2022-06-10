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故國策顧問黃石城今出殯 賴清德推崇一生都是白布

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
副總統賴清德替代總統蔡英文頒發總統府褒揚令，褒揚總統府故國策顧問黃石城，由家屬接受。記者簡慧珍／攝影
副總統賴清德替代總統蔡英文頒發總統府褒揚令，褒揚總統府故國策顧問黃石城，由家屬接受。記者簡慧珍／攝影

總統府故國策顧問、彰化縣故縣長黃石城今天出殯，前往弔唁的政要、民間社團人士數以百計，副總統賴清德到場代替總統蔡英文頒發總統褒揚令，推崇黃石城「盡瘁地方多元…殫精國家民主政治」耿懷執志，迭著聲采。

「出生時是一塊白布，今天是黃公石城先生邁向人生終點，這塊白布一點都沒染黑，大家都很敬佩。」賴清德以政治後輩之姿，致詞盛讚黃石城是人人尊敬的「人格者」，終其一生追求公平正義，遵守仁義道德，重視仁愛信義，成立基金會推動傳統倫理道德，黃石城也是人人敬仰的政治家，不貪不取，清廉勤政，擔任彰化縣長期間以道德治縣，改革縣政府政治文化和彰化縣政治風氣。

賴清德列舉黃石城擔任縣長期間的政績，又說以本身專業、政治堅持、人格，深受當時總統李登輝肯定，禮聘黃擔任中選會主任委員，後來陳水扁總統也很肯定黃石城給予續聘，那時候是台灣民主政治最動蕩不安，黃石城都可以把選務順利完成，專業能力深受社會肯定。

賴清德表示，今天是黃石城人生最後的一個儀式，原本總統蔡英文要來，但大家知道最近國內事務繁多，實在不克前來，由他代表頒贈總統府褒揚令，希願黃石城的精神與大家同在。

黃石城的家屬致謝詞說，黃石城留給子女的不是萬貫家財，而是道德典範，子孫一定會遵照遺願，繼續貢獻國家社會。

總統府頒發褒揚令褒揚總統府故國策顧問黃石城。圖／黃石城的家屬提供
總統府頒發褒揚令褒揚總統府故國策顧問黃石城。圖／黃石城的家屬提供

賴清德 蔡英文 李登輝 陳水扁

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