快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法參議員團訪立院 為台灣對抗中國起立致敬

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
法國參議員團訪台，今到訪立法院，為台灣對抗中國起立致敬。圖／取自立法院長辦公室訊號影片
法國參議員團訪台，今到訪立法院，為台灣對抗中國起立致敬。圖／取自立法院長辦公室訊號影片

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）率跨黨派國會議員訪台，今前往立法院參訪，由立法院長游錫堃接見歡迎。葛里歐表示，台灣人和中國人有巨大差異，就是台灣有民主選舉，而台灣要面對國安方面攻擊、參與國際組織受阻撓，對於台灣對抗中國的不包容，他們全團起立致敬。

葛里歐發言時先是感性表示，自己去過很多國家，感受到台灣和法國相似點多，有共同價值，這次在法國總統馬克宏剛當選就來台灣，也是表達法國對台灣的重視。

葛里歐接著指出，台灣人和中國人差異巨大，因為在台灣有民主選舉，

人民可以選出他們的代表，且台灣在很多領域的成果和努力令人欽佩，例如疫情下台灣保持高經濟成長，能源政策也支持乾淨能源、綠色能源。

葛里歐也表示，台灣是對抗「中國病毒」典範，（葛里歐解釋，他與陪同訪團來台的駐法大使吳志忠一樣，喜歡把新冠病毒稱為「中國病毒」），亮眼防疫成績卻不能加入WHO世界衛生組織，只因為中國阻撓，這也是為何法國參議院去年以304票、高票通過支持台灣，至少以觀察員身份參與WHO的原因。

葛里歐並強調，台灣在國際表現堪稱楷模，但還是未能參與國際組織，這也是法國參議員要改善這個不公平現象的原因，葛里歐也提及，去年法國參議院友台小組主席李察訪台，接到中國駐法大使館的信函威脅不准來台，「加深我們支持台灣的決心」。

游錫堃致詞則表示，感謝法國參議院去年通過的友台決議，以及今年對於台灣加入國際組織的各種聲援與支持，期盼未來台法間的交流更加密切。游錫堃也強調，台灣歷經國會全面改選、總統直選及三度政黨輪替，早已成為主權獨立國家，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣過去從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬；台灣絕非中國的一部分；台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。

法國 游錫堃 台灣人

延伸閱讀

游錫堃「台灣與中國互不隸屬」 斯洛伐克省長：智者之言

游錫堃當年拒六輕 守護外木山行動小組要林右昌拒四接

立法院會期末法案清倉 本會期共通過96議案

農委會力挺有機品 立法院康園設攤

相關新聞

照片看歷史／美援建設 1954年立霧水力發電所新機組竣工

1954年6月11日，台灣電力公司立霧水力發電所新裝的第二部發電機組舉行竣工典禮，裝置容量擴充為32000瓩，時任台灣省府主席嚴家淦、經濟部長尹仲容、美國安全分署署長卜蘭德及立法委員等參加典禮。 台灣東部的立霧水力發電所，原為日治時期所建，但是在1944年4月完成後不久，運轉僅數月即被洪水及颱風所完全毀壞。台灣光復後，經台灣電力公司商由前美國經合總署於1951年會計年度撥款重築新壩，修復原有之16000瓩發電機一套，並修建東西連絡輸電線，發電機該年修復後即運轉發電。

返台記者會被問「九二共識」 朱立倫：求同存異持續交流

國民黨主席朱立倫今天於美西時間10日晚間舉行「訪美之旅結束-返台」記者會。對於日前在華府布魯金斯研究所演講時未提九二共識...

美中台博弈／把嬰兒與洗澡水一起倒掉 評朱立倫美國行

國民黨主席朱立倫這次美國之行，如果要有總評的話，就是：加強對美關係未必得分，但是未來兩岸關係卻是失分；最有爭議的話，其實就是兩句：「國民黨是親美的，不是親中的」、「九二共識是沒有共識的共識」。 贊成表態「親美」的人認為，在美中對立升高的結構下，國民黨沒有「不選邊」的權利，而且北京口口聲聲要武統台灣，美國對台灣的安全如此重要，台灣能夠不親美嗎？但是反對的人認為，朱立倫跑到美國說親美，好像國民黨跟民進黨在比賽親美，和大陸不來往，把安全完全寄望在美國保護，這是很危險的...

如何降低台海風險 朱：加強防衛與不放棄對話

國民黨主席朱立倫於美東時間九日與美國智庫外交關係協會ＣＦＲ（Council on Foreign Relations）主...

以烏國為例 蔡總統：不會屈服威權威脅

蔡英文總統昨天在哥本哈根民主高峰會發表視訊演說時表示，烏克蘭勇敢對抗俄羅斯侵略激勵了所有人，台灣同樣面對威權主義擴張威脅...

傳內閣本月改組 總統府否認

外傳六月下旬可能內閣改組，總統府發言人張惇涵表示，部分人士刻意炒作內閣改組議題，這些炒作毫無意義，蔡英文總統也沒有內閣改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。