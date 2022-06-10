法參議員團訪立院 為台灣對抗中國起立致敬

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）率跨黨派國會議員訪台，今前往立法院參訪，由立法院長游錫堃接見歡迎。葛里歐表示，台灣人和中國人有巨大差異，就是台灣有民主選舉，而台灣要面對國安方面攻擊、參與國際組織受阻撓，對於台灣對抗中國的不包容，他們全團起立致敬。

葛里歐發言時先是感性表示，自己去過很多國家，感受到台灣和法國相似點多，有共同價值，這次在法國總統馬克宏剛當選就來台灣，也是表達法國對台灣的重視。

葛里歐接著指出，台灣人和中國人差異巨大，因為在台灣有民主選舉，

人民可以選出他們的代表，且台灣在很多領域的成果和努力令人欽佩，例如疫情下台灣保持高經濟成長，能源政策也支持乾淨能源、綠色能源。

葛里歐也表示，台灣是對抗「中國病毒」典範，（葛里歐解釋，他與陪同訪團來台的駐法大使吳志忠一樣，喜歡把新冠病毒稱為「中國病毒」），亮眼防疫成績卻不能加入WHO世界衛生組織，只因為中國阻撓，這也是為何法國參議院去年以304票、高票通過支持台灣，至少以觀察員身份參與WHO的原因。

葛里歐並強調，台灣在國際表現堪稱楷模，但還是未能參與國際組織，這也是法國參議員要改善這個不公平現象的原因，葛里歐也提及，去年法國參議院友台小組主席李察訪台，接到中國駐法大使館的信函威脅不准來台，「加深我們支持台灣的決心」。

游錫堃致詞則表示，感謝法國參議院去年通過的友台決議，以及今年對於台灣加入國際組織的各種聲援與支持，期盼未來台法間的交流更加密切。游錫堃也強調，台灣歷經國會全面改選、總統直選及三度政黨輪替，早已成為主權獨立國家，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣過去從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬；台灣絕非中國的一部分；台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。