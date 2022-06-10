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賴清德訪彰化不多話 綠營人士：避免失言網內互打

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
副總統賴清德到彰化縣永靖鄉天聖宮參香。記者簡慧珍／攝影
副總統賴清德到彰化縣永靖鄉天聖宮參香。記者簡慧珍／攝影

副總統賴清德今天到彰化縣永靖鄉天聖宮、霖濟宮參香，以醫師的立場呼籲全民配合政府防疫，因為疫情（COVID-19）已進入另一個階段，對全球經濟影響很大，民眾互相打氣堅持下去，向辛苦勇敢的醫護人員說「多謝」，不可失禮，疫情很多「艱苦人更艱苦」，要主動幫助他們。

賴清德多次到彰化縣，第一次到永靖鄉。立法委員陳素月表示，天聖宮主祀玄天上帝，今天玄天上帝壽誕，信眾期待副總統今年能蒞臨，果然心想事成盼來副總統。

賴清德再三表明，他代表蔡英文總統到永靖鄉向大家道謝，在疫情期間能配合政府做好防疫。他說，他是醫師，對疫情有很多感想，疫情對全世界、對台灣的影響層面很寬，現在進入另一個階段，大家要堅持下去，互相加油打氣和鼓勵，他代表總統向大家道謝。

「防疫視同作戰」，賴清德說，戰爭靠士兵，防疫靠醫護，民眾看到確診者可閃躲避開，醫護人員不能挑病人，必須面對和治療，所以醫護人員很辛苦也很有勇氣，大家不可對醫護人員失禮，如果醫護人員有什麼地方「嘸督好」，大家要包容。

最後談到疫情下「艱苦人更艱苦」，賴清德說，台灣經濟一直進步，基層仍有弱勢民眾，疫情下更「艱苦」，這時天聖宮等民間團體的慈善會要更加主動幫忙，中央、縣市政府和鄉鎮市公所也要主動關懷，別讓疫情影響弱勢民眾的家庭、子女就學等問題。

賴清德今天在彰化縣有10個行程，上午都不受訪。地方綠營人士指出，賴清德上次參加本屆總統選舉黨內初選的經驗很難忘，年底九合一選舉剩半年，下屆總統選舉布局各方人馬悄悄進行，賴清德近日跑基層應該以「尊蔡」為主，都不會發言，以免被抓到「話尾」再被「撳著打」。

地方綠營人士表示，賴清德屬於新潮流系，但現在有點像黨內「孤鳥」，彰化縣剛歷經縣黨部主委改選的派系競合，多數民代沒表態支持賴，保持若即若離、不得不失的態度，如果賴的氣候成形，民進黨自然會團結一致。

賴清德 疫情

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