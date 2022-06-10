哈佛學者視訊談兩岸 朱立倫：加強防衛、不放棄對話

國民黨主席朱立倫訪美行接近尾聲，朱立倫今在臉書發文表示，和哈佛大學費正清中國研究中心教授戈迪溫（Steven M. Goldstein ）、陸伯彬（Robert S. Ross）與傅士卓（Joseph Fewsmith ）透過視訊，探討兩岸局勢。朱立倫指出，兩岸應有原則地交流溝通（principled engagement），以降低台海衝突風險並減少意外和誤判。

朱立倫發文指出，三位教授都是對華政策專家，他與三位共同探討台海局勢、兩岸政策及年底選舉議題。

朱立倫表示，台灣應要有穩健的兩岸關係策略，他認為透過同時加強自我防衛（defense）和不放棄對話（dialogue），有原則地交流溝通（principled engagement），能降低台海衝突風險並減少意外和誤判，才是對區域和平與兩岸人民最好的做法。

朱立倫也在文中強調，「時代在變，環境在變，潮流也在變。」國民黨戰略途徑與戰術或許會因應時局調整，但不變的是會捍衛中華民國與民主自由。

在國內選舉方面，朱立倫表示，在提名人選上，更注重提出受到中間選民與年輕世代認同的候選人，擴大國民黨的政治基礎，這是作為一個負責任政黨的展現。