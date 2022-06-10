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朱立倫見CFR智庫主席 談兩岸投資應分散風險

聯合報／ 記者程遠述張文馨王寓中／即時報導

國民黨主席朱立倫美東時間9日上午與美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯（Richard Haass）會談。圖：國民黨提供
國民黨主席朱立倫美東時間9日上午與美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯（Richard Haass）會談。圖：國民黨提供

國民黨主席朱立倫訪美正在紐約進行拜會及私人行程，知情人士表示，朱立倫在美東時間9日上午和美國智庫外交關係協會CFR（Council on Foreign Relations）主席哈斯（Richard Haass）和另名學者薩克斯（David Sacks）進行私人面談，朱立倫強調，降低台海風險的策略就是加強自我防衛與不放棄對話。

朱立倫與哈斯、薩克斯針對美中、兩岸及台灣安全防衛等議題，進行廣乏而深入的討論，雙方並交換對於美中台戰略清晰、戰略模糊的看法；CFR認為，拜登政府延續川普政府做法，對中國的立場基本上仍是強硬。

知情人士表示，CFR方面強調俄烏戰爭是「wake up call」，世界聚焦關注台海，但台灣對大陸經濟依賴太高，應該思考做出調整，至於調整的定位，雙方都沒有講「脫鉤」decoupling，而是「分散」diversifying 投資以降低風險。

另外，雙方交換對於台灣的不對稱戰法應該需要哪些武器，以及準備方向的想法。朱立倫認為，降低台海風險的策略就是加強自我防衛（defense）與不放棄對話（dialogue）。

哈斯及薩克斯2020年9月就曾撰文主張，美國實施多年的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）已壽終正寢，應改採戰略清晰（Strategic Clarity）。

戰略模糊的用意是謹慎求取平衡，既避免激怒北京，也不讓台灣有理由貿然宣布獨立以致共軍侵略；不過哈斯認為，應對眼下局勢，美國須明確表態會回應中國大陸武力犯台。

哈斯並認為，美國應支持與台灣展開FTA磋商、支持台灣參與CPTPP，以及尋求美台供應鏈合作機會。

朱立倫9日先後和紐約市哥倫比亞大學學者以及CFR智庫見面，10日早上還有一場和美國外交政策全國委員會（NCAFP）的會面交流。接著就將飛往此行最後一站的洛杉磯，預計美西時間10日傍晚舉行返國記者會。 

朱立倫 美國 台海

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