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「九二共識是要統一台灣」 蘇貞昌：只有備戰才能止戰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
行政院長蘇貞昌今天上午陪同蔡英文總統參觀基隆博覽會。圖／基隆市政府提供
行政院長蘇貞昌今天上午陪同蔡英文總統參觀基隆博覽會。圖／基隆市政府提供

行政院蘇貞昌今天上午對於媒體詢問中國可能武力犯台時表示，台灣大家已經看清楚，中國那種所謂九二共識、台灣方案，就是要統一台灣，這個主流民意清清楚楚，要自己做好防衛。

蘇貞昌今天上午陪同蔡英文總統參觀基隆城巿博覽會，在參觀西二倉庫展場前受訪。媒體詢問，日本跟韓國民眾都有高達73%認為中國可能會武力犯台，國民黨主席朱立倫也說九二共識是「沒有共識的共識」，國台辦則說不容扭曲？還有美國批准總額1.2億美元的對台軍售案，專家分析這是走向戰略清晰？

蘇貞昌回答說，中國從不放棄武力對付台灣，公開都已經說過，一而再地展現出猙獰的嘴臉，而正因為這樣，所以在蔡總統領導下，非常努力地做好各種因應，防衛台灣主權，防護國民的安全措施從不懈怠，只有備戰才能止戰。

蘇貞昌指出，另一方面，全國的主流民意清清楚楚地知道，要自己做好防衛，他接待一波又一波的國際友人，像昨天接待法國的參議院國會議員的訪問團，前幾天接待斯洛伐克的訪問團，他們也都一再肯定台灣自我防衛的勇氣，對抗強大惡鄰的正確做法。

蘇貞昌並說，台灣大家已經看清楚，中國那種所謂九二共識、台灣方案，就是要統一台灣，這個主流民意清清楚楚。還表示，很高興看到在野黨也能夠往主流民意靠攏，也能夠清楚地知道中國飛機、武力軍艦繞台都是不對的，也能夠大家一起團結對外，終於大家減少跟中國唱和，這是對的。

蘇貞昌 九二共識 行政院

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