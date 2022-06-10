監委張菊芳：敬業嚴謹行使每項監委職權 可受公評

國民黨主席朱立倫這次美國之行，如果要有總評的話，就是：加強對美關係未必得分，但是未來兩岸關係卻是失分；最有爭議的話，其實就是兩句：「國民黨是親美的，不是親中的」、「九二共識是沒有共識的共識」。 贊成表態「親美」的人認為，在美中對立升高的結構下，國民黨沒有「不選邊」的權利，而且北京口口聲聲要武統台灣，美國對台灣的安全如此重要，台灣能夠不親美嗎？但是反對的人認為，朱立倫跑到美國說親美，好像國民黨跟民進黨在比賽親美，和大陸不來往，把安全完全寄望在美國保護，這是很危險的...

2022-06-11 07:30