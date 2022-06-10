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監委張菊芳：敬業嚴謹行使每項監委職權 可受公評
監察委員張菊芳今天發出聲明表示，自就任監委以來，向來競競業業行使各項監委之職權，並致力保障人權，近期批評者指摘與事實嚴重不符，要鄭重澄清。
張菊芳指出，經調查後提案彈劾案件，包括長榮大學馬來西亞籍女大生遭殺害案之警政人員、前北港鎮長貪瀆案、與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸情事之羅姓前檢察官及曾姓前法官之重大違失案等6案。
張菊芳指出，自己長期致力關懷性別平權、兒少權益及弱勢族群保護，近年來科技日新月異，網路性騷擾等數位性別暴力日趨嚴重，故於今年2月提出網路性騷擾等數位性別暴力防治調查報告，並請行政院允應速謀改進對策以維護國人權益、會同相關機關審視相關法令，以落實防治網路性騷擾等。
張菊芳說，任監委第一年經指派為兼任人權委員，參與轉型正義之林水泉遭行政不法侵害人身自由案件，提出國家人權委員會第一份調查報告、參與國際人權公約審查、防制酷刑機制(NPM)試行計畫、憲法法庭法庭之友(性侵犯刑後強制治療釋憲案)、GCTF(全球合作暨訓練計畫~代表國家人權委員會與談消除基於性別暴力)、人權教育、國際事務工作等事項。
張菊芳表示，擔任監察委員，積極參與調查案件，且因第一年經指派為兼任人權委員，敬業嚴謹行使每項職權，盡力於每一環節，加班帶回案件繼續處理為常態，調查報告工作品質均可受公評，這為分內之事，本不足道，但近期批評者指摘與事實嚴重不符，所以提出澄清。
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