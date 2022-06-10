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正面回應有無「蔡賴心結」？ 賴清德笑了笑8字回應

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德表示，和蔡英文總統之間互動良好，沒有問題，也沒有什麼小說劇情。本報系資料照
副總統賴清德表示，和蔡英文總統之間互動良好，沒有問題，也沒有什麼小說劇情。本報系資料照

副總統賴清德日前接受「自由時報」影音節目專訪，在今天播出。談到歷經2019年蔡賴初選後，有無「蔡賴心結」情況？賴清德表示，基本上彼此之間互動很好，沒有問題，「沒有什麼小說劇情」。

專訪一開始首先問及，歷經蔡賴初選後，「這幾年有沒有被關起來大刑伺候」？賴清德笑了笑說，「沒有啦」，並指出蔡英文總統在總統大選選舉完畢的謝票行程中，在高雄、台南，都公開的肯定民進黨的初選，後來找自己擔任副手，共同打這場選戰，也贏得國人支持，這一點是非常重要的。

賴清德說，2020年1月大選完後，自己2月即前往美國參加祈禱早餐會，蔡總統也很幫忙，包括請外交部、國安會大力協助，國安會保護安全，外交部協助安排行程。

賴清德表示，自己當時是以副總統當選人身份，走公務行程出訪爭取國家利益，此行分別拜訪了美國參議院、眾議院、國安會還有國務院，也藉此傳達蔡總統在當選當天晚上所提到的「和平、對等、民主、對話」四原則，讓美方知道，即便蔡總統得到歷史最高票連任，也一定會穩定兩岸和平發展。

談到兩人的私下互動，賴清德舉例，有一次蔡總統要做一件沒有印有台灣符號的「戰袍」外套，再非選舉場合可以穿，也幫自己做了一件，還來詢問自己名字的英文縮寫要怎麼寫，「彼此之間互動很好」。

賴清德再指出，還有一次要和蔡總統討論事情，自己正準備下樓，結果蔡總統已經上樓到副總統辦公室了，蔡總統當時說，「自己也一陣子沒上來了」。又如，先前出訪去宏都拉斯，蔡總統也和自己分析很多事情。賴說，基本上，彼此之間互動很好，沒有問題，也沒有什麼小說劇情。

賴清德 國安會

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