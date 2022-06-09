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【重磅快評】民主之恥變勳章 國會暴力詮釋的台灣價值

聯合報／ 主筆室
斯洛伐克暨布拉提斯拉瓦省訪問團今天參訪立法院，並進入議場體驗台灣國會議員開會場景與過程，斯洛伐克議員與布拉提斯拉瓦省省長德若巴（左二）當場模擬朝野立委打架與對立模樣，以及舉牌表達贊成或反對的立場。記者潘俊宏／攝影
斯洛伐克暨布拉提斯拉瓦省訪問團今天參訪立法院，並進入議場體驗台灣國會議員開會場景與過程，斯洛伐克議員與布拉提斯拉瓦省省長德若巴（左二）當場模擬朝野立委打架與對立模樣，以及舉牌表達贊成或反對的立場。記者潘俊宏／攝影

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省訪問團今天訪問立法院，參觀議場時，斯洛伐克國會議員與布拉提斯拉瓦省長當場模仿朝野立委全武行，引來滿場笑聲。國會暴力一直被被認為是民主之恥，但在民進黨改寫民主定義，把暴力劇場化和美學化後，民主之恥變成民主勳章，甚至成為台斯國會議員賓主盡歡的新哏。

斯洛伐克訪團中一位年輕的國會議員，來訪前曾以「讓我們跟民主國家建立關係」為題發文指出，台灣是個先進的民主國家，有很多值得斯洛伐克學習之處。沒想到，年輕議員此趟台灣學習之旅，立法院所能提供的最重要民主課程與教材，竟然是「朝野打架」！

其實，在立法院議場內，雖有綠委熱情導覽戰場、示範勸架，但斯洛伐克訪團成員不論是捉對作勢扭打，或者是摸擬舉牌表決大戰，完全無需劇本，都能即興登場，演來絲絲入扣。可以看出，台灣立法院打架畫面，如何傳播世界，深植人心，甚至成為台灣價值的重要詮釋。

自從民進黨把暴力從街頭搬進國會，又改寫民主教科書定義，極力頌揚暴力占領國會後，就不斷重新詮釋國會暴力的內涵。如今，不論是朝野打架，勒脖踹腿，或者多數暴力，輾壓民意，都已成為政治過程的日常；在攝影機前，國會暴力也要有劇場美學。而斯洛伐克訪賓的即興串演，則將台灣的國會暴力喜劇化。

看到國會暴力竟然也能名揚世界，妝點台灣民主門面，相對地，蔡政府的大外宣，雖然言必稱民主價值，卻只能用來出口轉內宣，能不有愧？當然，愧不在忘了發揚國會暴力精神，而在忘了「暴力小英」曾經的輝煌。

斯洛伐克 立法院 民進黨

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