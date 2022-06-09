蘇貞昌稱防疫8400億受國會監督 藍委批睜眼說瞎話

行政院長蘇貞昌透過臉書細數防疫紓困振興近8400億元的用途，提到任何一筆支出都會受國會監督，呼籲民眾不要相信謠言和假信息。國民黨立委賴士葆批評，這樣昧於事實的睜眼說瞎話竟不覺心虛。

賴士葆說，兩年多來，可以舉的例子多如牛毛，單舉購買疫苗為例，高端未解盲，政府採購5百萬劑，採購價格不對外公布，立委要不到資料，連審計部要查相關資料都被陳時中以疫情當前為理由擋掉。

他說，身為在野立委對蔡政府防疫幾乎完全不受監督，常感到痛心與憤怒，看著錢沒有全部花在刀口上，黑箱作業，疫情延燒，還敢po這種背離事實的洗腦文，這道地是作賊喊抓賊的假信息。

賴士葆表示，當初立委提案要求加購國際認證的3千萬劑疫苗，蔡政府為護航高端，硬是拒絕。結果一路被政府護航的高端沒有公信力，不受民眾青睞，最後高端打不完銷毀，幾十億的錢就這樣浪費，這就是不受國會監督的最好例證。

賴士葆批評，這是一個無法實質監督的政府，綠營立委只是聽從黨意舉手的表決部隊，在野立委的提案通通被封殺，或是敷衍改成建請案，蘇貞昌竟敢大言不慚的說受國會監督。

賴士葆說，政府編了大筆預算去採購防疫物資，不該再剝兩層皮，要人民實名制日曬雨淋排隊自掏腰包去買快篩劑。兒童疫苗遲至5月多才開打，導致很多孩子都走了。抗病毒口服藥採購不足，確診數激增，投藥率低，5月中旬，開藥比例只有1.7％，醫生說就像看著病患走向死亡，所以很多人的爺爺奶奶爸爸媽媽及年輕人都走了。

賴士葆說，看著錢沒有用在刀口，不受監督的黑箱作業，這都是身為在野立委的痛楚，聽到蘇貞昌說「每一筆錢都國會受監督」，是再度被狠狠戳痛。