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哥本哈根民主高峰會開幕 澤倫斯基、蔡英文線上亮相

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
2022年哥本哈根民主高峰會正式開幕，立法院籌組跨黨派立委訪問團出席。圖／王婉諭辦公室提供
2022年哥本哈根民主高峰會正式開幕，立法院籌組跨黨派立委訪問團出席。圖／王婉諭辦公室提供

2022年哥本哈根民主高峰會正式開幕，立法院籌組跨黨派立委訪問團出席，包含民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、時代力量立委王婉諭、民眾黨立委邱臣遠和無黨籍立委林昶佐。王婉諭今貼出訪問團成員合影照片，並指出美國前總統歐巴馬將實際出席，烏克蘭總統澤倫斯基、蔡英文總統則會以線上方式亮相。

王婉諭表示，這是第一年立法院正式受邀與會，非常榮幸能夠代表台灣、代表立法院來到這裡和各個國家的代表進行交流。「在這裡，我們與和民主不相干的中共政權劃清界線；在這裡，全世界民主的陣營，都和台灣站在一起！」

范雲表示，哥本哈根民主高峰會於2018年開辦，當年最重要的目的就是，團結民主陣線、對抗威權擴張。而今年，民主高峰會來到第五屆，不但是疫情後首次實體召開，更是在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下舉辦，自由及民主的價值顯得更重要。

林昶佐說，此次會議也是台灣國際關係的重大進展，他及蔡總統皆是以正式身分參與並發言，將好好把握機會，為台灣發聲。

立法院 王婉諭 烏克蘭

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